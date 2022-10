Żaryn: Przyczyna wycieku z rurociągu "Przyjaźń" jest badana

Przyczyna wycieku z rurociągu „Przyjaźń” jest badana - poinformował w środę pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn. Dodał, że na razie nie ma przesłanek, by mówić o przyczynach awarii. Wszystkie hipotezy są możliwe.

„Przyczyna wycieku z rurociągu +Przyjaźń+ jest badana. Na razie nie ma przesłanek, by mówić o przyczynach awarii. Wszystkie hipotezy są możliwe. Trwają czynności wyjaśniające. Skala awarii nie rzutuje na bezpieczeństwo RP” - napisał w środę na Twitterze Stanisław Żaryn.

W rozmowie z PAP pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP zaznaczył, że „w takim momencie, tym ważniejsze jest skuteczne i szybkie zweryfikowanie z czym mieliśmy do czynienia”.

„Skala tego zdarzenia nie jest czymś, co rzutowałoby na bezpieczeństwo Polski, ale oczywiście to co się dzieje, to z czym mamy do czynienia w Europie wskazuje, że takie wycieki muszą być badane bardzo dokładnie i dlatego będziemy robić wszystko, żeby ostateczne ustalenia poczynić jak najszybciej” - powiedział.