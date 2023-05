LINK4 wspiera XIV Mistrzostwa Polski oraz VIII Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej

29 kwietnia na boiskach OSiR Bemowo w Warszawie odbyły się XIV Mistrzostwa Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej

Partnerem tej jednej z największych nad Wisłą imprez sportowych dla dzieci został LINK4. Ubezpieczyciel będzie wspierał także VIII Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej, które odbędą się 12 i 13 sierpnia 2023r. na stadionie Legii w Warszawie.

W ubiegłym roku w mistrzostwach Polski zagrało 36 drużyn z całego kraju, a teraz na murawie pojawiło się ponad 360 młodych piłkarzy.

Ta sportowa impreza jest wyjątkowa. Piłkarskie święto, które co roku odbywa się w Warszawie, dostarcza młodym zawodnikom nie tylko wiele wspaniałych sportowych emocji, ale także nadzieję na lepsze jutro i wiarę we własne siły, czego dzieciom z domów dziecka tak bardzo potrzeba. Idee, które przyświecają imprezie, są wspólne z naszymi wartościami. Jako firma ubezpieczeniowa na co dzień dbamy o spokój oraz bezpieczeństwo naszych klientów i dajemy poczucie, że nie są sami w trudnej sytuacji. Teraz to wsparcie chcemy ofiarować także młodym zawodnikom. Trzymamy kciuki za ich rozwój – podkreśla prezes LINK4 Agnieszka Wrońska.