Olszewska: najlepsze półrocze w historii GPW

Przychody Grupy Kapitałowej GPW wyniosły 110,7 mln zł w II kw. 2023 r. (+11,7 proc. rdr) oraz 222,9 mln zł w całym I półroczu 2023 r. (+6,5 proc. rdr) – było to najlepsze półrocze w historii GK GPW – powiedziała Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

Przychody z nowych linii biznesowych (Armenia Securities Exchange, GPW Logistics i GPW Tech) wyniosły w II kw. 2023 r. łącznie 10,5 mln zł. EBITDA wyniosła 44,0 mln zł w II kw. 2023 r. (-5,9 proc. rdr) oraz 78,9 mln zł w I półroczu 2023 r. (-19,1 proc. rdr). Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wyniósł 45,0 mln zł (+18,2 proc. rdr) i 71,6 mln zł w I półroczu 2023 r. (-6,0 proc. rdr) Wypłacona została dywidenda w wysokości 113,3 mln zł (2,70 zł na jedną akcję), stopa dywidendy wyniosła 6,7 proc.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GK GPW) w I półroczu 2023 r. osiągnęła 222,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, zysk EBITDA wyniósł 78,9 mln zł, zysk operacyjny 62,2 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 71,6 mln zł. Spadek zysku netto o 6,0proc. rdr jest rezultatem wzrostu kosztów operacyjnych, związanego z rozwojem nowych inicjatyw biznesowych oraz presją inflacyjną.

Skonsolidowane przychody w I półroczu 2023 r. wzrosły o 6,5 proc. w ujęciu rok do roku. Było to najlepsze pod tym względem półrocze w historii GK GPW. Cieszą nas systematycznie rosnące przychody, szczególnie, że w głównej mierze są efektem odnotowywanych przez nas przychodów z nowych linii biznesowych - Armenia Securities Exchange (AMX), GPW Logistics i GPW Tech – które w tym półroczu wyniosły łącznie 20,0 mln zł. To również efekt naszej poprzedniej strategii, w której stawialiśmy na dywersyfikację i nowe obszary biznesowe. W latach 2023-2027 planujemy kontynuować te założenia na równi z transformacją modelu operacyjnego w celu zwiększenia efektywności kosztowej – powiedział Adam Młodkowski, członek zarządu GPW.