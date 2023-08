Prezydent: ustawa o emeryturach pomostowych przywraca sprawiedliwość

Ustawa o emeryturach pomostowych przywraca sprawiedliwość. Osoby, które pracowały w warunkach szkodliwych czy szczególnie uciążliwych, mają określony staż pracy i ukończyły 55 lat w przypadku kobiet, a mężczyzn 60 lat, będą mogli przejść na emeryturę pomostową - powiedział w środę prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podpisał w środę nowelizację ustawy w sprawie emerytur pomostowych, która uchyla wygasający charakter tego świadczenia.

Andrzej Duda zaznaczył, że podpisanie ustawy ma „doniosłe znaczenie prawne i społeczne, ale także symboliczne”.

Symboliczne stąd, że w 2008r., kiedy toczyła się batalia na temat spraw związanych z wiekiem emerytalnym i emerytur pomostowych, to ja wtedy w Sejmie, w polskim parlamencie, reprezentowałem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dzisiaj, można powiedzieć, dopełniamy w jakimś sensie tamtej walki, którą wtedy toczył pan prezydent o to, by zasady sprawiedliwości (…) były realizowane” - stwierdził.