Rynek reklamy pręży muskuły. Potężne wzrosty

Wartość rynku reklamowego wzrosła o 6,7% r/r do przeszło 5,6 mld zł w I poł. 2023 r. wynika z Raportu o Rynku Reklamy, opublikowanego przez Publicis Groupe Polska. Inwestycje reklamowe rosły w reklamie internetowej, telewizyjnej, radiowej, w outdoorze i kinie, zmalały zaś w prasie.

Na przestrzeni od stycznia do czerwca 2023 r. wzrosły inwestycje reklamowe wzrosły w internecie, telewizji, radiu, reklamie zewnętrznej i kinie, natomiast spadły w prasie. Internet ponownie był największym medium pod względem przychodów reklamowych, osiągając wartość przeszło 2,5 mld zł, co oznacza wzrost o 8,4% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Również w przypadku reklamy telewizyjnej odnotowaliśmy wzrost - o 4,1%, pomimo spadającej oglądalności. Obserwujemy duży popyt na reklamę radiową, gdzie wzrost przychodów oszacowaliśmy na 11,3%. Ponadto wzrost nakładów na reklamę zewnętrzną wyniósł 6,5%, a na reklamę kinową blisko 35%. Jednocześnie inwestycje reklamowe w prasie zmalały o 3,5%. Warto zauważyć, że udział internetu w rynku reklamy zbliżył się do 45%, podczas gdy udział telewizji spadł poniżej 40%” - powiedziała chief investment officer Publicis Groupe Iwona Jaśkiewicz-Kundera, cytowana w komunikacie.

W pierwszym półroczu 2023 r. wzrosły inwestycje reklamowe w internet, telewizję, radio, reklamę zewnętrzną oraz kino. Podobnie jak w pierwszym kwartale zmalały nakłady na prasę. Najszybciej rosną wciąż inwestycje reklamowe w kinie - blisko 35% (wolumenowo było to więcej o 16,4 mln zł niż w roku ubiegłym). Dwucyfrowy wzrost, dzięki przyspieszeniu w drugim kwartale, odnotowało również radio, które rośnie obecnie dużo powyżej dynamiki całego rynku. Z analizy wolumenowej wynika, że budżety internetowe wzrosły o blisko 200 mln zł. Nie zwalnia także telewizja i reklama zewnętrzna. Wolumenowo inwestycje telewizyjne wzrosły o niemal 90 mln zł, outdoorowe o blisko 17 mln zł. W prasie łącznie spadek wyniósł ponad 5 mln zł - czytamy w komunikacie.

Wartość inwestycji reklamowych w internecie (nie uwzględniając wydatków na ogłoszenia) wyniosła ponad 2,5 mld zł, co oznacza wzrost o 8,4% r/r. Ponadto udział internetu w rynku reklamy wzrósł do 44,8%, a różnica między udziałem internetu a telewizji utrzymała się powyżej 5 pkt proc. Najszybciej rosła reklama video - o 20,1%, wolniej w wyszukiwarkach - o 11,4%, w reklama display odnotowała natomiast niewielki spadek dynamiki do -0,9%.

W I kwartale 2023 r. udział segmentu mobile w przychodach reklamowych przekroczył 50% i utrzymuje się na tym poziomie po sześciu miesiącach, co stanowi wzrost udziałów o 3,8 pkt proc. r/r. Według estymacji analityków Publicis Groupe, w pierwszym póroczu 2023 r. wartość budżetów reklamowych przypadająca na mobile wzrosła o 17,2%.

Wielkość rynku reklamy telewizyjnej analitycy Grupy Publicis oszacowali w okresie od stycznia do czerwca 2023 r. na przeszło 2,2 mld zł, co oznacza wzrost o 4,1% r/r. Ich zdaniem, wzrost przychodów wynika z utrzymującego się, wysokiego popytu na kampanie reklamowe w telewizji.

Pod względem wolumenu wzrostu budżetów telewizyjnych na pierwszym miejscu uplasował się sektor higiena i pielęgnacja (więcej o prawie 28 mln zł, dynamika 19,5%), na drugim miejscu sektor motoryzacja (więcej o niemal 25 mln zł, dynamika 43,3%). Trzecim sektorem o największym wolumenie wzrostu był sektor farmaceutyczny, który zwiększył budżety o 21,3 mln zł (dynamika 5,2%), podobny wzrost analitycy Publicis Groupe oszacowali w przypadku sektora handlowego (więcej o 21,2 mln zł, dynamika 5,7%).

Radio cieszy się obecnie ogromnym zainteresowaniem reklamodawców i ma za sobą doskonałe półrocze. Dzięki wzmożonemu popytowi oraz inflacji, inwestycje reklamowe w to medium wzrosły na przestrzeni pierwszych sześciu miesięcy 2023 r. aż o 11,3% (tj. o blisko 40 mln zł) - czytamy dalej w komunikacie.

W I półroczu 2023 r. inwestycje reklamowe na reklamę zewnętrzną były o 6,5% wyższe niż przed rokiem i - podobnie jak w I kwartale - ten wzrost został wygenerowany przede wszystkim na nośnikach digitalowych. Z analiz Publicis Groupe wynika, że udział nośników digitalowych w przychodach reklamowych wzrósł z 17% w pierwszym półroczu 2022 r. do 24% w analogicznym okresie roku obecnego, podano.

Inwestycje reklamowe w magazynach zmalały w okresie od stycznia do czerwca 2023 r. o 3,2%. Suma powierzchni reklamowej w magazynach skurczyła się o 8,4%.

Przychody reklamowe netto w kinach oszacowane zostały na poziomie niemal 64 mln zł, co stanowi o 34,7% więcej wobec roku ubiegłego. W porównaniu do I półrocza 2019 r., a więc okresu przed kryzysem wywołanym pandemią, poziom przychodów z pierwszego półrocza 2023 r. jest niższy o 2,3%.

W okresie od stycznia do czerwca 2023 r. inwestycje na reklamę w dziennikach spadły o 4% r/r, tj. o blisko 2,2 mln zł, podano również.

Największy wzrost wolumenu wydatków wygenerował sektor handel - firmy handlowe przeznaczyły na reklamę o blisko 129 mln zł więcej, co oznacza wzrost o 11,7% r/r. Największy spadek wolumenu inwestycji reklamowych miał natomiast miejsce w przypadku sektora telekomunikacja - producenci z tego sektora przeznaczyli na reklamę w I półroczu 2023 roku o 24 mln zł mniej (dynamika -6,4%).

Czytaj także: Porwanie ukraińskich dzieci. Prezydent USA podjął decyzje

Czytaj także: Premier: Zahamowaliśmy przywóz odpadów z Niemiec

ISBnews, jb