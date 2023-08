Nowoczesne procesory. Intel szykuje przełom

Inter szykuje rozwiązanie, które pomoże w kwestii nowoczesnych procesorów

Na coś takiego czekali wszyscy, których interesuje tematyka nowoczesnych procesorów. Coraz to nowsze rozwiązania równają się niestety z coraz większym zużyciem energii. Widzimy to na prywatnych sprzętach, jednakże w tym przypadku to zaledwie proces wobec tego z czym walczą profesjonalne centra danych. To zmusiło firmy produkujące układy scalone do skupienia się na tym, jak wykonać więcej obliczeń na jeden układ.

Tam wzrost użycia o kilkadziesiąt lub nawet kilkaset lat po ulepszeniu starszego sprzętu na nowoczesny jest mnożony przynajmniej setki razy, a nie jest to coś, co można tolerować w nieskończoność i z każdą kolejną premierą układów nowej generacji. Dlatego właśnie Intel postanowił zmienić ten trend w profesjonalnym segmencie- czytamy na portalu Chip.pl.

To będzie przełom

Intel ogłosił, że jej nowy układ Sierra Forest będzie odznaczał się wydajnością na wat zwiększoną o całe 240 procent względem aktualnych procesorów, które sprzedaje do centrów danych. Konkretne chipy zostaną „ulepszone, aby zapewniać obliczenia zoptymalizowane pod kątem gęstości w najbardziej energooszczędny sposób”.

Tym samym firma poszerza swoją ofertę skierowaną do profesjonalnych centrów. Warto jednak podkreślić, że najwcześniej będzie można je nabyć na początku 2024 roku.

Co więcej, Intel zapowiada, że następny energooszczędny chip, Clearwater Forest, pojawi się na rynku już w 2025 roku.

Czytaj też: Polski wynalazek zmieni sens zielonej transformacji?

KG