Borys: jest uzasadnienie, by rozpocząć obniżki stóp

Jest uzasadnienie, by jesienią rozpocząć cykl obniżek stóp procentowych, przemawia za tym wiele argumentów – ocenił prezes PFR Paweł Borys

Zaznaczył jednak, że RPP musi być „bardzo ostrożna” z tempem obniżek stóp.

We wtorek rozpocznie się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Ekonomiści pytani przez PAP uważają, że RPP na wrześniowym posiedzeniu rozpocznie cykl cięć stóp procentowych; ich zdaniem spadną one o 0,25 pkt. proc.

RPP ostatniej zmiany stóp procentowych dokonała we wrześniu 2022 r., kiedy główna stopa procentowa banku centralnego została podniesiona do 6,75 proc.

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys podczas XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu był pytany przez dziennikarzy o to, czy jego zdaniem Rada rozpocznie cykl podwyżek stóp procentowych.

W mojej ocenie jesienią jest uzasadnienie do rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych, ale jest to decyzja RPP. Przemawia za tym silny złoty, to że inflacja powinna do końca roku spaść poniżej poziomu stóp procentowych, czyli pojawia się dodatnie realne stopy procentowe – powiedział.

Borys zwrócił uwagę, że trend dezinflacji powinien być kontynuowany. Dodał, że inflacja do końca 2023 roku może spaść w okolice 6,5-7 proc.

Prezes PFR wskazał ponadto, że obecnie mamy do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym oraz tym, że akcja kredytowa jest na niskim poziomie. „Mamy szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych na świecie - to wszystko są argumenty za rozpoczęciem cyklu obniżek stóp procentowych” – dodał.

Paweł Borys zastrzegł, że „trzeba być bardzo ostrożnym z tempem obniżek stóp dlatego, że trzeba się upewnić, ze inflacja w perspektywie końca 2025 zejdzie do celu inflacyjnego”.

Po lipcowym posiedzenia RPP prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że RPP podjęła decyzję o zakończeniu cyklu podwyżek. „To jest nieformalne narzędzie, ale istotne dla poinformowania rynku, że nie przewidujemy dalszych podwyżek” - mówił. Jako jeden z warunków rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych szef NBP wymienił spadek inflacji poniżej 10 proc.

Z szybkiego szacunku inflacji w sierpniu opublikowanego przez GUS wynika, że inflacja liczona rok do roku spadła do 10,1 proc. z 10,8 proc. w czerwcu, zaś w stosunku do lipca się nie zmieniła.

Na ostatnim decyzyjnym posiedzeniu, w lipcu, Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Tym samym utrzymała stopę referencyjną na poziomie 6,75 proc., stopę lombardową na poziomie 7,25 proc.; stopa depozytowa pozostała na poziomie 6,25 proc., stopa redyskontowa weksli nadal wynosi 6,8 proc., a stopa dyskontowa weksli 6,85 proc.

PAP/KG