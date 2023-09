Sasin: PO realizuje obce interesy

Donald Tusk i jego ekipa byli jak taki pijak, który wyprzedawał meble z domu, a wszystkie pieniądze, które wzięli, przepijali – stwierdził minister aktywów państwowych Jacek Sasin we wtorek w TVP Info, odnosząc się do prywatyzacji za rządów Platformy Obywatelskiej

Według Jacka Sasina, większość firm państwowych jest w dużo lepszej kondycji niż były w czasie rządów Platformy Obywatelskiej.

Więc obaliliśmy ten mit, o tym, że prywatne jest lepsze od państwowego. A szczególnie w polskich warunkach to jest nieprawdziwa informacja, dlatego że tak duże firmy, aby mogły stać się prywatne, musiałyby być sprzedane zagranicznym podmiotom. Czyli powtórzę to jeszcze raz: to byłaby wyprzedaż na rzecz, ta prywatyzacja byłaby prywatyzacją na rzecz podmiotów zagranicznych – powiedział szef MAP.

Odnosząc się do pytania Mateusza Morawieckiego do Donalda Tuska na co zostały przeznaczone pieniądze ze sprywatyzowanych przedsiębiorstw, minister stwierdził, że „Donald Tusk na to nie jest w stanie odpowiedzieć, ponieważ musiałby powiedzieć, że te pieniądze zostały przejedzone, zostały przepuszczone”.

Donald Tusk i jego ekipa to byli jak taki pijak (…), który wyprzedawał meble z domu. Wyniósł telewizor, mikser, wszystko co się dało sprzedać gdzieś do lombardu, albo gdzieś na bazarze, a wszystkie pieniądze, które wzięli, przepijali. No tak można powiedzieć dokładnie tak wyglądało zarządzanie Polską i polskimi finansami – ocenił szef MAP.

Jego zdaniem, Platforma Obywatelska wielokrotnie pokazała, że jest siłą polityczna, która realizuje obce interesy. „Oni uważają, że trzeba się ciągle przypodobywać zagranicy” – zaznaczył minister.

Przecież Donald Tusk był tak uległy wobec Angeli Merkel, był tak uległy wobec Niemiec i dzięki temu dostał dobrą fuchę można powiedzieć, dobrze płatną posadę w Unii Europejskiej. Oni wszyscy tak na to patrzą – przekazał minister.

PAP/KG