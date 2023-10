Kaczyński: Polska będzie rabowana, jeśli tamci zwyciężą

Aby mieć pieniądze, nie można pozwalać na to, żeby Polska była rabowana przez mafie vatowskie; Polska będzie rabowana, jeśli tamci zwyciężą, bo to nawet nie jest kwestia ich woli, to jest kwestia ich powiązań, ich sposobu myślenia - powiedział w środę w Krakowie prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS podczas konwencji wojewódzkiej w Krakowie mówił m.in. o tym, co jest sensem zbliżających się wyborów.

„Chodzi, po pierwsze, o sprawę fundamentalną, odnoszącą się do naszych interesów, także do naszej godności. Chodzi o to, żeby decyzje co do Polaków były podejmowane w Polsce, nie w Brukseli, nie w Berlinie, a w Polsce” - powiedział Kaczyński.

Zaznaczył, że jest to kwestia „naszej niepodległości”, a w tej chwili „została na to podniesiona ręka”. „Te projekty, które są dzisiaj prezentowane w Parlamencie Europejskim, generalnie w Unii Europejskiej, są projektami, które w gruncie rzeczy, gdyby je wprowadzono w życie, zlikwidowałyby polską niepodległość. Polskie władze nie miałyby w polskich sprawach nic do powiedzenia, wybory byłyby czystym rytuałem bez znaczenia” - stwierdził prezes PiS.

Podkreślił, że jest jedna siła polityczna w kraju, która gwarantuje, że to się nie zdarzy - to Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość.

Kolejna kwestia - jak mówił Kaczyński - dotyczy finansów. Jak zaznaczył, „żeby mieć pieniądze, nie można pozwalać na to, żeby Polska była rabowana przez mafie vatowskie i inne mafie”.

„Polska była rabowana i będzie rabowana, jeśli tamci zwyciężą, bo to nawet nie jest kwestia ich woli, to jest kwestia ich powiązań, ich sposobu myślenia, ich różnego rodzaju uzależnień” - powiedział Kaczyński.

Czytaj też: CPK to gigantyczne korzyści. Tak wynika z raportu EY!

Czytaj też: Szydło: Wszystkie regiony mają mieć takie same szanse

PAP/kp