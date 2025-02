Nie pij herbaty w trakcie jedzenia!

Polacy, mimo coraz większej świadomości na temat zdrowego stylu życia, wciąż „łapią” się na praktykowaniu nawyków żywieniowych, mogących negatywnie wpływać na ich zdrowie. Jednym z takich przyzwyczajeń, jak podkreśla dr Michał Wrzosek, dietetyk i ekspert ds. żywienia, jest spożywanie herbaty w trakcie posiłków. Mimo iż praktyka ta wydaje się nieszkodliwa, w konsekwencji może prowadzić do niekorzystnych skutków zdrowotnych.

Biodostępność żelaza

Spożywanie herbaty równocześnie z posiłkiem nie jest zalecane ze względu na obecność w niej związków polifenolowych, takich jak taniny, które wykazują silne powinowactwo do żelaza niehemowego. Proces ten ogranicza biodostępność tego mikroelementu , co może prowadzić do jego znacznych niedoborów. Warto zaznaczyć, iż ryzyko to jest szczególnie wysokie u osób, których dieta opiera się głównie na produktach roślinnych, gdyż żelazo niehemowe charakteryzuje się zdecydowanie mniejszą przyswajalnością niż żelazo hemowe obecne w mięsie i rybach.

Kiedy sięgać po herbatę?

Aby uniknąć negatywnego wpływu herbaty na przyswajanie żelaza, zaleca się konsumpcję tego napoju w odstępie czasowym od posiłków – najlepiej 30 minut przed lub po ich spożyciu. Taka praktyka pozwala cieszyć się korzyściami zdrowotnymi wynikającymi z picia herbaty, bez ryzyka obniżenia dostępności żelaza w organizmie.

„To jedna tylko taka porada, w szczególności dla kobiet bardzo istotna. Starajmy się nie pić herbaty do posiłków, bo wtedy ta herbata zaburza wchłanianie żelaza” – tłumaczy Michał Wrzosek.

Skutki niedoboru żelaza

Niedobór żelaza wiąże się z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, obejmującymi zarówno układ krwiotwórczy, jak i ogólną kondycję organizmu. Objawy kliniczne deficytu żelaza obejmują osłabienie, duszności, zawroty głowy, przyspieszoną akcję serca, a także łamliwość paznokci, wypadanie włosów oraz trudności w koncentracji. Szczególnie zagrożone są grupy takie jak kobiety w wieku rozrodczym szczególnie zmagające się z obfitymi krwawieniami menstruacyjnymi, dziewczęta w okresie dojrzewania oraz kobiety w ciąży. U tych ostatnich niedobór żelaza może prowadzić do poważnych powikłań, w tym przedwczesnego porodu, poronienia czy zahamowania rozwoju płodu.

Filip Siódmiak

»» Inne informacje o piciu herbaty, diecie i zdrowiu czytaj tutaj:

Pijesz taką herbatę? Lepiej uważaj, możesz sobie poważnie zaszkodzić

Tęczowy osad na herbacie? Zobacz o co chodzi…

Popełniasz błąd wlewając ciepłą wodę do czajnika

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje