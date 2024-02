Rzadko spotykane grzyby w Polsce, a szkoda

Przygotowując codzienne posiłki zazwyczaj korzystamy ze znanych nam oraz sprawdzonych i lubianych produktów. Wcale nie tak rzadko kupujemy także żywność, z którą łączą nas miłe oraz radosne wspomnienia. Jednocześnie pochodzącą z najbliższej okolicy. Są również osoby preferujące różnorodność w diecie. To właśnie dla nich odkrywanie nowych produktów i ich smaków stanowi bardzo istotny element stylu życia.

Grzyby, ale w azjatyckim wydaniu

Kuchnia krajów Azji obfituje w wiele produktów, które nam, Europejczykom wydają się dość dziwne i obce. Jednym z takich przykładów są grzybki enoki, zwane inaczej płomiennicą zimową. Należą one do grzybów z rodziny obrzękowcowatych. Wyróżniają się one charakterystycznym wyglądem. Mają długie i cienkie nóżki oraz małe kapelusze. Mogą przyjmować różne barwy, jednak najczęściej jest to kolor biały. Ich smak również jest dosyć specyficzny, który łączy w sobie orzechowe, a także nieco owocowe nuty. Ludność azjatycka ceni je nie tylko ze względu za swój unikalny wygląd, ale przede wszystkim walory odżywcze.

Dla szczupłej sylwetki

Grzybki enoki, zresztą podobnie jak większość grybów zaliczana jest do żywności niskokalorycznej. W 100 gramach dostarczają tylko 40 kilokalorii oraz dużą ilość błonnika pokarmowego wspierającego pracę układu pokarmowego, oczyszczającego światło jelit ze wszelkich złogów oraz zapewniającego uczucie sytości. Jednocześnie zwiększa on [błonnik] objętość spożywanego pokarmu i spowalnia jego pasaż.

Ale duża zawartość błonnika to nie wszystko. Grzybki dostarczają bowiem także sporą ilość witamin z grupy B oraz żelaza. Wspierają pracę układu nerwowego, regulują poziom cholesterolu oraz biorą udział w syntezie krwinek. Co więcej, zwalczają wolne rodniki odpowiedzialne między innymi za powstawanie stresu oksydacyjnego, wpływającego na przykład na powstawanie zmarszczek czy przyspieszenie procesu starzenia się komórek. Owe grzybki zawierają także substancje bioaktywne – flammulinolid, enokipodynę czy proflaminę. Wykazują one silne właściwości przeciwnowotworowe oraz minimalizujące ryzyko sercowo-naczyniowe.

Filip Siódmiak