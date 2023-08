Nietypowe sposoby na picie większej ilości wody

Przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów każdego dnia powinno stać się jednym z podstawowych nawyków żywieniowych

Prawidłowe nawodnienie jest kluczowe nie tylko do podtrzymania elementarnych funkcji życiowych, przeprowadzania wielu relacji biochemicznych w naszym organizmie, czy nawet poprawy zdolności wysiłkowych. Niestety wiele osób to bagatelizuje, przy czym są oni nawet nieświadomi związanych z tym konsekwencji. Istnieją jednak pewne i łatwe do wprowadzenia sposoby, aby zwiększyć całodzienną podaż płynów.

Ile pić wody?

Nasz organizm składa się w około 70% tylko z samej wody. Wedle zaleceń, minimalna ilość wypijanej wody to 2L. Najlepiej więc pić pomiędzy 3-4L wody dziennie, przy czym zdecydowanie więcej potrzebują jej osoby aktywne fizycznie, mocno pocące się, osoby starsze czy pracujące w wysokich temperaturach. W takich wypadkach, optymalna ilość płynów wynosi nawet 7L.

Warzywa i owoce

To świetny pomysł, gdyż niektóre ich rodzaje składają się w ponad 90% właśnie z wody. Żeby wymienić tylko kilka, ogórki, truskawki, arbuz czy melon. Zwłaszcza w czasie lata, kiedy jest na nie sezon powinniśmy jak najczęściej sięgać po te produkty. Ponadto dostarczają wiele witamin oraz składników mineralnych, które dodatkowo tracimy w czasie letnich upałów. Pokarmy takie jak arbuz i ogórek składają się głównie z wody. Z tego powodu wybór tych produktów może pomóc ludziom w utrzymaniu nawodnienia. To po prostu nawadniające przekąski. A bonus? Te produkty zawierają naturalne elektrolity, które mogą pomóc w utrzymaniu zdrowia i dobrego samopoczucia. Arbuz składa się w 92 proc. z wody, zawiera elektrolity, magnez i potas - wyjaśnia cytowana przez „Eat This” Lauren Manaker, dietetyczka i autorka książek o żywieniu.

Co oprócz tego?

Jednak same warzywa i owoce to za mało. Podstawą odpowiedniej podaży płynów i tak zawsze pozostanie woda. Wiadomo, dla niektórych jest to problem, bo albo zapominają, albo nie mają czasu lub są pochłonięci pracą czy najzwyczajniej nie czują pragnienia. Aby temu zaradzić warto zawsze pod ręką trzymać bidon lub butelkę z wodą i popijać ją małymi łykami, nawet kiedy nie czujemy pragnienia. Pamiętajmy też, żeby robić to jak najczęściej. Natomiast jeżeli znudził się nam smak zwykłej wody, to możemy ją sobie urozmaicić, dodając do niej liście mięty, plasterki ogórka lub cytryny, maliny czy borówki, a nawet truskawki. Ważne jest, aby przez to sięgać po nią dosyć często oraz aby jej picie sprawiało nam przyjemność, a nie kojarzyło nam się tylko z przymusem.

Filip Siódmiak

Źródło: https://www.eatthis.com/hydrating-foods