Ta miejscowość stawia na... geotermię!

Lada dzień ruszą wiercenia w poszukiwaniu źródeł geotermalnych w Grodźcu – powiedział wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna. Na miejscu, gdzie będą one przebiegały, stoi już dźwig. Wkrótce będzie tam wysoka na 36 metrów wiertnica.

Wyłoniona w przetargu firma rozpocznie wiercenia do głębokości nawet dwóch kilometrów.

„Czekaliśmy na tę chwilę wiele lat, bo dotarcie do ciepłych źródeł może poszerzyć możliwości rozwoju całej gminy, a nawet regionu. (…) Urządzenie wiertnicze jest już w drodze. Rozpoczęcie może ruszyć na przełomie września i października. Pod koniec listopada możemy znać efekty” – powiedział wójt Janusz Pierzyna.

Wykonawca odwiertu – Exalo Drilling, przejął teren pod koniec lipca. Podczas przygotowań utwardził betonowymi płytami plac, na którym stanie urządzenie wiertnicze o wysokości 36 m. Są już też niezbędne przy pracach geologicznych kontenery, zbiorniki i urządzenia.

„Wiercenie będzie realizowane metodą obrotową z zastosowaniem urządzenia wiertniczego i płuczki wiertniczej odpowiedniej do rodzaju skał. Powstanie też dokumentacja hydrogeologiczna z wynikami badań polowych i laboratoryjnych” – podała gmina.

Opierając się na uzyskanych danych z badań geofizycznych i wykonanych testach w otworze, a także na wynikach badań laboratoryjnych rdzeni wiertniczych i próbek, zostanie opracowana przez inżyniera kontraktu dokumentacja hydrogeologiczna.

„Ten komplet dopiero będzie stanowił podstawę do zatwierdzenia zasobów wód termalnych oraz do wystąpienia o koncesję na ewentualną eksploatację” – zakomunikowała gmina.

Po zakończeniu prac wiertniczych wszystkie obiekty tymczasowe zostaną usunięte, a teren będzie zrekultywowany.

Wójt Janusz Pierzyna wielokrotnie podkreślał, że na bazie źródeł geotermalnych w Grodźcu powstać ma kompleks turystyczny, rekreacyjny i rehabilitacyjny – Jasienicki Kurort Zamkowy. Tu potrzebni są jednak prywatni inwestorzy.

Z analiz, którymi dysponuje samorząd Jasienicy, wynika, że na terenie Grodźca może znajdować się złoże wód geotermalnych o największym potencjale wykorzystania gospodarczego. Jego temperatura może wynosić między 70 i 90 st. C. Ciepłe źródła ujęte w basenowym kompleksie balneoterapii mają stanowić główną atrakcję, przyciągającą kuracjuszy i turystów. Możliwe, że geotermię będzie można wykorzystywać też do ocieplania domów.

Koszt wykonanie odwiertu wynosi 14,9 mln zł. Jasienica otrzymała na ten cel 14,86 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pomysł Jasienickiego Kurortu Zamkowego powstał w 2017 r. Jego sercem ma być zamek w Grodźcu. Należy on do lokalnego przedsiębiorcy, który go odrestaurował. Na terenie około 50 ha wokół zamku ma powstać m.in. centrum konferencyjne i edukacyjne z zapleczem hotelowym, ośrodek spa, oranżeria i centrum rehabilitacji, a także infrastruktura sportowa, w tym ścieżki rowerowe i konne, trasy narciarskie i baseny. Powstać ma też dom dla weteranów.

Gmina Jasienica sąsiaduje z Bielskiem-Białą.

PAP/ as/