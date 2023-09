Rosną wydatki na reklamy. Oni wydają najwięcej

Wydatki na reklamę w mediach tradycyjnych wzrosły - czytamy w analizie portalu Wirtualne Media

Licząc okres od stycznia do sierpnia 2023, to mówimy o wzroście o nieco ponad dziesięciu procent. Tradycyjne media oznaczają te bez internetu. Zarobiły cennikowo na reklamach 26,05 mld zł. Było to 11,1 proc. więcej niż w tym samym okresie 2022 roku – wynika z analizy Wirtualnemedia.pl.

Najwięcej nadal trafia do telewizji. We wspomnianym okresie było to 12,7 miliarda złotych. Z tyłu jest radio, magazyny i reklama DOOH.

Kto wydaje najwięcej?

Aflofarm Farmacja Polska przewodzi nadal w zestawieniu największych reklamodawców. Już w skali roku ich wydatki poszły w górę o 6,9 procent. Pozycja wicelidera należy do firmy Terq, która jest właścicielem sieci Media Expert. Podium zamyka firma Natur Produkt Zdrovit.

Warto podkreślić, że Volkswagen Group Polska podwoił nakłady na reklamę (+100,4 proc.) - na wsparcie swoich marek przeznaczył 259,7 mln zł, a McDonald’s Polska – zwiększył je o 44 proc., do blisko 253 mln zł.

