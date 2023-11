Mikroprzedsiębiorstwa zaciągają więcej kredytów

W październiku 2023 r. banki udzieliły o 20,1 proc. więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego - poinformowało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Dodano także, że o 30 proc. wzrosła wartość udzielonych kredytów.

„W ujęciu produktowym banki udzieliły więcej kredytów obrotowych (30 proc.) i inwestycyjnych (26,3 proc.). Nieco mniej udzielono kredytów w rachunku bieżącym (1 proc.). W ujęciu wartościowym dodatnią dynamikę odnotowały kredyty obrotowe (46,7 proc.) oraz kredyty inwestycyjne (44,7 proc.). Ujemną dynamiką charakteryzowały się kredyty w rachunku bieżącym (2,1 proc.)” - przekazało Biuro.

BIK przekazał, że w okresie styczeń - październik 2023, w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r., banki udzieliły więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom (o 12,3 proc.), i na wyższą kwotę o (10,4 proc.). W tym czasie udzielono natomiast mniej kredytów inwestycyjnych (o 7,6 proc.) oraz były to kredyty o niższej wartości (12,1 proc.) Więcej, bo o 18,7 proc. udzielono również kredytów obrotowych (miały one także większą wartość o 16,2 proc.). Od stycznia do października br. udzielono też w więcej kredytów w rachunku bieżącym (o 0,4 proc.) i na większą wartość (o 6 proc.)

Biuro poinformowało ponadto, że na 13 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom - 6,2 tys. zaciągnęły firmy usługowe (47,8 proc.) i 3,1 tys. handlowe (24 proc.). W sumie 71,8 proc. udzielonych w październiku kredytów dla mikroprzedsiębiorców przypadło na te dwa sektory.

Dodano, że z całkowitej kwoty 1,988 mld zł, banki udzieliły 703 mln zł (35,4 proc.) kredytów firmom z sektora usług oraz 638 mln zł (32 proc.) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów w październiku br. stanowiło 67,4 proc. łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.

BIK poinformował, że w październiku br. najwyższy wzrost r/r liczby udzielonych kredytów dotyczył finansowania usług (20,6 proc.) oraz budownictwa (19,5 proc.).

„W ujęciu wartościowym w październiku 2023 r. w porównaniu do października 2022 r. dodatnia dynamika dotyczyła kredytów dla firm ze wszystkich branż. Najwyższe dynamiki odnotowały kredyty udzielone firmom handlowym (plus 40,6 proc.) oraz produkcyjnym (plus 28,7 proc.)” - dodano.

Biuro Informacji Kredytowej zwróciło uwagę, że w ciągu dziesięciu miesięcy br. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, większą liczbę kredytów udzielono firmom ze wszystkich czterech sektorów (produkcyjny, handlowy, usługowy, budowlany).

„Najwyższa dynamika dotyczyła firm usługowych (plus 13,7 proc.) oraz budowlanych (plus 12,7 proc.). W ujęciu wartościowym w tym okresie banki udzieliły o (plus 15,9 proc.) wyższą kwotę kredytów firmom budowlanym oraz o (plus 11,1 proc.) usługowym” - wskazano.

BIK podał ponadto, że w październiku br. najgorzej spłacane były kredyty przez firmy produkcyjne oraz handlowe. Z kolei najmniej problemów z uregulowaniem należności miał sektor budownictwa.

PAP