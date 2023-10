Platforma bije się o Polskę, czy... kasę, bo w kasie pusto?

Jak tak dalej pójdzie, to może być finansowy koniec PO. Platforma Obywatelska finansowo ledwo zipie. Użytkownicy platformy X zwracają uwagę, że właśnie o to bije się w tych wyborach PO, by nie zostać już tylko byłą platformą. Czy faktycznie chodzi tylko o pieniądze? Nawet jeśli nie, to w kasie jest już tak pusto jak w pierwszych latach funkcjonowania

Gdyby ktoś pytał czy Platforma Obywatelska walczy w tych wyborach o życie, to tutaj jest odpowiedź…

U szczytu swojego znaczenia, w 2008 roku, Platforma mogła pochwalić się aktywami obrotowymi w wysokości blisko 80 mln zł. Już dwa lata póżniej straciła ponad połowę aktywów obrotowych (spadek do 35 mln zł). Później chwilowo odrobiła, znów znacząco straciła w 2016 roku, by rok później odnotować jeszcze wzrost, jednak dalej już był dramat.

W 2019 roku aktywa obrotowe PO spadły do 2 mln zł z poziomu ponad 17 mln zł rok wcześniej. Od 2020 roku wartość aktywów obrotowych PO nie przekroczyła 2 mln zł, a 2022 rok wartość ta spadła do 1,47 mln zł.

Z definicji, aktywa obrotowe stanowią wszelkie zasoby majątkowe organizacji, których zbywalność czy wymagalność przypada na okres krótszy niż dwanaście miesięcy. To elementy składowe majątku przedsiębiorstwa przeznaczone do wykorzystania lub zużycia w czasie krótszym niż rok, liczony od dnia bilansowego. Wyróżnikiem aktywów obrotowych jest ich duża płynność – można je w każdej chwili i szybko spieniężyć.

Jeśli PO tych wyborów nie wygra, to następnych może już nie doczekać.

