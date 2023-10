Premier: Będziemy bronili każdego centymetra polskiej ziemi

Będziemy bronili każdego centymetra polskiej ziemi. Polacy mogą naprawdę się czuć bezpieczni - zapewnił podczas rozmowy z TVP Info premier Mateusz Morawiecki.

Premier we wtorek zapytany został w TVP Info o zmianę optyki bezpieczeństwa Polski po 2015 roku.

Wcześniej doktryna obrony Polski to była obrona na linii Wisły. To znaczyło, że pół Polski jest oddane na pastwę Rosji. Nazwę to wprost, wobec tych ludzi, którzy tam byli, to tak naprawdę zdrada - ocenił. Dodał, że mieszkańcy zachodniej Polski również nie byliby bezpieczni, ponieważ na linii Wisły ustawiłyby się baterie rakiet rosyjskich i zagrażałyby bezpieczeństwu pozostałej części Polski.

W czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości to jest nie do pomyślenia. Będziemy bronili każdego centymetra polskiej ziemi. Polacy mogą naprawdę się czuć bezpieczni - zapewnił szef rządu