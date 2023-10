W Amerykach głosowanie już się zakończyło

Zakończyło się głosowanie w ostatnich obwodowych komisjach wyborczych na terenie Stanów Zjednoczonych. W wyborach prawdopodobnie udział wzięła rekordowa liczba wyborców. Głosowanie odbyło się bez znaczących problemów i incydentów. Jak wyjaśniał minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, miało to umożliwić zakończenie głosowania według czasu polskiego w niedzielę, by Polacy w kraju nie musieli czekać na oddanie głosu przez rodaków za Atlantykiem

Jako ostatnie drzwi dla wyborców zamknęły komisje w Phoenix, San Diego, Los Angeles, Las Vegas, San Francisco, Portland i Seattle, gdzie głosowanie zakończyło się o godz. 6 czasu polskiego. Łącznie głosowanie odbyło się w 52 komisjach w 21 stanach i czterech strefach czasowych.

Według informacji przekazanych przez konsulów, proces głosowania przebiegł zgodnie z planem i nie odnotowano znaczących problemów.

„Wszystkie komisje w naszym okręgu zakończyły prace punktualnie zgodnie z czasem, wszystko przebiegło gładko i bez zakłóceń” - powiedział PAP konsul RP w Waszyngtonie. Mikołaj Rychlik. Jak dodał, choć dane o frekwencji nie są jeszcze dostępne - prawdopodobnie będą znane dopiero po publikacji protokołów z komisji po zakończeniu ciszy wyborczej w Polsce - to „na oko” była ona wysoka. Podobnie informowali konsulowie w Nowym Jorku, Chicago, Houston i Los Angeles.

Do rejestru wyborców w USA zapisała się rekordowa liczba ponad 48 tys. osób. W komisjach, gdzie zgłosiło się najwięcej chętnych do głosowania, m.in. New Jersey i Nowym Jorku, a także w Waszyngtonie przed lokalami wyborczymi stały okresowo długie kolejki.

Głosowanie w wyborach parlamentarnych i referendum w ambasadzie RP w stolicy Meksyku zakończyło się w sobotę punktualnie o godz. 21 czasu miejscowego (godz. 5 rano w niedzielę w Polsce). Głosowanie przebiegło spokojnie – poinformował PAP pracownik ambasady.

Członkowie obwodowej komisji wyborczej nr 161 przystąpili do liczenia głosów – przekazał przedstawiciel polskiej placówki dyplomatycznej w stolicy Meksyku. Polacy w Meksyku mogli głosować w godzinach 7-21 czasu lokalnego (godz. 15-5 w Polsce). Według informacji zamieszczonych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) w obwodowej komisji wyborczej w Meksyku zarejestrowanych było 327 wyborców.

Głosowanie w wyborach parlamentarnych i referendum w komisji wyborczej w brazylijskiej Kurytybie zakończyło się zgodnie z planem w sobotę o godz. 21 czasu lokalnego (godz. 2 w niedzielę w Polsce). Nie zanotowano żadnych incydentów – poinformował PAP wicekonsul RP Bartosz Kniecicki.

Lokal wyborczy w konsulacie RP w Kurytybie był czynny od godz. 7 do godz. 21 czasu lokalnego (godz. 12-2 w Polsce). W tych samych godzinach Polacy mogli głosować w ambasadzie RP w Brasilii.

Według informacji Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) w obwodowej komisji wyborczej w Brasilii zarejestrowało się 51 wyborców, a w Kurytybie - 73 osoby.

W sobotę o godz. 21 czasu lokalnego (godz. 2 w niedzielę w Polsce) zakończyło się głosowanie w wyborach parlamentarnych i referendum w Buenos Aires – poinformował PAP Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w stolicy Argentyny

Według informacji opublikowanych na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej w obwodowej komisji wyborczej numer 6 w Buenos Aires zarejestrowanych było 216 wyborców. W zakres kompetencji terytorialnej ambasady RP w Buenos Aires wchodzą Argentyna, Paragwaj i Urugwaj.

