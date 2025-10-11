78 proc. Polaków otwartych na zmianę pracy. Co z lojalnością?

Polacy, zwłaszcza młodzi, coraz częściej kierują się zasadą: „nie przywiązuj się – rozwijaj się”. Zamiast stabilizacji wybierają elastyczność, a stagnację zastępują mobilnością. Rynek pracy, który kiedyś premiował lojalność, dziś nagradza odwagę i zdolność do adaptacji – a to może być największa zmiana pokoleniowa ostatnich lat.

Rynek pracy przechodzi dynamiczną transformację. Najmłodsze pokolenie zawodowe nie tylko zmienia pracodawców, ale coraz częściej także branże lub zakłada własne firmy. Stabilizacja odchodzi do lamusa – w jej miejsce wchodzi mobilność, rozwój i zawodowa niezależność. Jeszcze dekadę temu stabilne zatrudnienie uchodziło za zawodowy sukces. Dziś – zwłaszcza wśród młodych – to raczej znak stagnacji. Z badania Pracuj.pl wynika, że aż 78 proc. Polaków jest otwartych na nowe propozycje zawodowe, a 38 proc. aktywnie szuka pracy. To pokazuje, że elastyczność i czujność stały się nowym standardem. Pracownicy nie przywiązują się już do jednego miejsca zatrudnienia, a rynek obserwują niemal nieustannie. Jednym słowem, chcą mieć poczucie kontroli nad karierą.

Zmienność jako strategia

Najbardziej ruchliwą grupą są osoby w wieku 18-24 lata. Aż 85 proc. z nich ma już za sobą zmianę miejsca pracy, a w grupie 25-34 lata – ponad połowa. W gronie stażystów i juniorów odsetek ten sięga 71 proc., zaś wśród starszych specjalistów jedynie 25 proc. To nie chwilowa moda, ale efekt rosnących oczekiwań wobec pracodawców. 56 proc. młodych deklaruje, że odeszło z pracy z powodu złych relacji w zespole, a 51 proc. – z powodu braku możliwości rozwoju. Coraz częściej o zmianie decydują nie frustracje, lecz ambicje. Z raportu Pracuj.pl wynika, że wśród najważniejszych powodów zmiany otoczenia zawodowego jest chęć poprawy zarobków – wskazuje na niego 58 proc. ankietowanych.

Raczej konieczność niż wolny wybór

Na fali zawodowej niezależności rośnie także liczba osób zakładających jednoosobowe działalności gospodarcze. Według danych CEIDG, w 2024 roku co trzecia nowo powstała firma należała do osoby poniżej 30. roku życia – pięć lat temu było to zaledwie 10 proc.

Najwięcej młodych przedsiębiorców działa w woj. mazowieckim, wielkopolskim i małopolskim. Jednak w wielu przypadkach samozatrudnienie nie jest spełnieniem marzeń o niezależności, lecz koniecznością – alternatywą wobec braku ofert pracy i rosnącego bezrobocia wśród młodych. W tej grupie jest ono ponad dwukrotnie wyższe niż w przypadku całej populacji (6,7 proc vs. 2,9 proc.).

Mobilność zawodowa – nowa norma

Zmiany zachowań pracowników to nie tylko przejaw niestabilności rynku, ale dowód jego dojrzałości i elastyczności. Młode pokolenie reaguje na gospodarcze turbulencje z dużą dynamiką i odwagą. Samozatrudnienie, przebranżowienie czy testowanie różnych ścieżek zawodowych stają się częścią strategii życiowej. Nowy model kariery nie opiera się już na jednym etacie ani na jednej branży. To świadome zarządzanie swoją drogą zawodową, oparte na wartościach, rozwoju i gotowości do zmiany.

Źródło: Pracuj.pl

Oprac. GS

