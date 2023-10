Posłowie nowej większości zapomnieli jak działa KPO

„Prosiłbym zatem posłów nowej większości, żeby jednak nie mamili ludzi w ten sposób” – napisał na platformie X publicysta Łukasz Warzecha, który w ten sposób odpowiada na ich zapewnienia, że środki z KPO mogą trafić do Polski jeszcze w tym roku i przypomina czym są pieniądze z KPO i jak działa Fundusz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

„W sprawie „pieniędzy z KPO” mamy regres wiedzy w stosunku do sytuacji sprzed roku, kiedy udało się wreszcie wytłumaczyć, czym jest i jak działa Fundusz Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach NextGeneration EU. Teraz znowu zaczęło się gadanie o jakichś jednych „pieniądzach z KPO”. Przypomnijmy zatem podstawy: KPO to nie jest jakaś jedna transza pieniędzy, która wpłynie na konto polskiego budżetu i będzie sobie z nią można zrobić, co się chce. To 18 transz, w tym połowa „bezzwrotnych”, każda uzależniona od spełnienia innych warunków, w tym np. wprowadzenia specjalnej opłaty przy rejestracji aut spalinowych. Sądownictwo to F1G, I transza, 2,8 mld euro. W dodatku pieniądze są znaczone i w większości można je przeznaczyć jedynie na wspieranie „zazieleniania” gospodarki. Prosiłbym zatem posłów nowej większości, żeby jednak nie mamili ludzi w ten sposób” – napisał publicysta na platformie X.