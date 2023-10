Cyfryzacja jest dla ludzi

Patrząc w ekran komputera czy smartfonu, można na chwilę zapomnieć, w jak trudnych gospodarczo czasach żyjemy i co one oznaczają dla Polski. To nie tylko pełnoskalowa agresja Rosji na Ukrainę i związane z tym bezprecedensowe sankcje, ale także napięte relacje miedzy USA a UE czy mocarstwowe ambicje Chin. Dlatego tak ważne są stabilne i przewidywalne działania państwa, by zapewnić Polakom poczucie bezpieczeństwa wszędzie, nie tylko w tym cyfrowym świecie – pisze Janusz Cieszyński minister cyfryzacji na łamach rocznika „Polski Kompas 2023”

Kiedy w lutym 2022 r. całe polskie społeczeństwo ruszyło na pomoc uciekającym przed wojną ukraińskim rodzinom, polska administracja ruszyła z zapewnieniem im wsparcia w nowej dla nich rzeczywistości, także tej cyfrowej.

Przygotowaliśmy specjalny tryb nadawania numerów PESEL, które są niezbędne do korzystania z opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, założenia działalności gospodarczej czy uzyskania profilu zaufanego. Ten ostatni umożliwia załatwienie wielu spraw urzędowych przez internet. Obywatele Ukrainy mogą otrzymać PESEL bez konieczności wskazywania podstawy prawnej. Dzięki temu w Systemie Rejestrów Państwowych zostało obsłużonych ponad 1,5 mln wniosków o numer PESEL, a nadaliśmy ich ponad 1,3 mln. Z kolei aby usprawnić komunikację pomiędzy Ukraińcami szukającymi pracy a polskimi pracodawcami, przygotowaliśmy i udostępniliśmy portal Pracawpolsce.gov.pl. Osoby poszukujące zatrudnienia zyskały łatwy dostęp do ogłoszeń, a odpowiedni algorytm podpowiada im te, które najpełniej odpowiadają ich umiejętnościom i kwalifikacjom.

Diia.pl, młodsza siostra mObywatela

Polską aplikację mObywatel zsynchronizowaliśmy z jej ukraińskim odpowiednikiem DIIA. Dzięki temu obywatele Ukrainy przebywający w Polsce mogą przy użyciu smartfonu potwierdzić najważniejsze dane swoje i swoich dzieci – imię i nazwisko, numer PESEL, datę i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo. Nie ograniczaliśmy się do pomocy na terenie Polski. Zapewnialiśmy i nadal zapewniamy system nawigacji satelitarnej Starlink oraz jego funkcjonowanie. I już dziś planujemy, również z pomocą firm z branży IT, włączyć się w odbudowę sektora teleinformatycznego Ukrainy.

Te działania, które podjęliśmy wiosną 2022 r. i które kontynuujemy dla Ukrainy i jej obywateli, najdobitniej dowodzą, że w trudnych czasach liczy się nie tylko stabilizacja i przewidywalność, ale także aktywny udział państwa w konkretnych i realnych działaniach. A przecież wojna na froncie oznaczała również wojnę bez rakiet i armat – w cyberprzestrzeni. Zmagaliśmy się m.in. z cyberatakami i dezinformacją o skali do tej pory niespotykanej. I nie mogliśmy się tylko bronić – musieliśmy i nadal wszyscy musimy ofensywnie działać w każdej dziedzinie: od gospodarki, po obronność, edukację, administrację, również zdrowie i kulturę, by chronić państwo, a także obywateli, aby w tych trudnych czasach czuli się choć trochę bezpieczniej.

Cyfrowy świat, realne działania

Napięte relacje między Stanami Zjednoczonymi, Rosją, Chinami, a także Unią Europejską wpływają na rozwój globalnego sektora cyfrowego. I choć te konflikty dotyczą dalekich od Polski krajów, to ich konsekwencje obejmą także naszych obywateli. Dlatego Unia Europejska dąży do przyspieszenia transformacji cyfrowej i umocnienia jej fundamentów – dobrze funkcjonujących rynków, systemu wiedzy i badań oraz niezawodnej, bezpiecznej i wysokiej jakości cyfrowej infrastruktury. Z entuzjazmem poparliśmy program UE „Droga ku cyfrowej dekadzie”. Jego zadaniem jest określenie wizji i kierunków transformacji cyfrowej państw Unii do 2030 r. Cele cyfrowej dekady skupiają się na czterech obszarach: podniesieniu kompetencji cyfrowych społeczeństw, budowie bezpiecznej, odpornej, wydajnej i zrównoważonej infrastruktury cyfrowej, transformacji cyfrowej przedsiębiorstw oraz cyfryzacji usług publicznych. Obecnie pracujemy nad krajową mapą cyfrową, która będzie naszym wkładem w realizację programu. Jednocześnie zabiegamy o realizację na terenie Polski inwestycji, które zapewnią Polsce i innym krajom UE bezpieczeństwo i niezależność w zakresie dostaw strategicznych produktów. Przykładem tego, że wchodzimy do ligi państw o najwyższym poziomie rozwoju technologicznego, jest inwestycja firmy Intel o wartości 4,6 mld dol. W Miękini koło Wrocławia powstanie nowa fabryka cyfrowego giganta, która w połączeniu z istniejącym zakładem produkcji tzw. wafli krzemowych w Irlandii oraz drugim planowanym zakładem produkcji wafli krzemowych w Magdeburgu (Niemcy) pomoże stworzyć pierwszy tego typu w Europie, kompleksowy i najbardziej zaawansowany technologicznie łańcuch dostaw w dziedzinie produkcji półprzewodnikowych układów scalonych.

Smart państwo, smart obywatele

Kolejną kluczową inwestycją jest zapewnienie obywatelom dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach wykluczonych cyfrowo. Dążymy do tego, aby do końca 2026 r. ponad 1,7 mln gospodarstw domowych znajdowało się w zasięgu szybkiego internetu. Nie zapominamy też o rozwoju umiejętności cyfrowych u naszych obywateli – począwszy od przedszkolaków, na seniorach kończąc. Zakładamy, że do końca 2030 r. 80 proc. Polaków będzie posiadać co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe, a 40 proc. ponadpodstawowe. Przygotowanie społeczeństwa do funkcjonowania w tym nowym, nieustannie zmieniającym się świecie oraz do czerpania korzyści płynących z tych przemian, jak również do niwelowania pogłębiającego się rozwarstwienia między „potrafiącymi” a „niepotrafiącymi”, jest jednym z największych wyzwań w kontekście rozwoju cyfrowego. Na koniec, skoro zacząłem od ekranu smartfonu, chcę Państwu przybliżyć narzędzie, z którego możemy korzystać wszyscy i które sprawia, że wiele spraw załatwiamy bez wizyt w urzędach. W lipcu 2023 r. został udostępniony mObywatel 2.0 – aplikacja, która jest cyfrowym dokumentem. Pod ręką w smartfonie mamy: mDowód, tymczasowe prawo jazdy i kartę mieszkańca, a także możemy zgłaszać naruszenia środowiskowe oraz dokonywać e-płatności. Zapewniam, że to dopiero początek. Z każdym miesiącem w aplikacji będzie przybywać narzędzi i funkcji. W momencie udostępnienia mObywatela 2.0 staliśmy się największym w Unii Europejskiej krajem z cyfrowym dokumentem tożsamości. Bo cyfryzacja jest dla ludzi!

Janusz Cieszyński minister cyfryzacji

