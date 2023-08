Cyfryzacja dla ludzi

Zabiegamy o realizację na terenie Polski inwestycji, które zapewnią Polsce i innym krajom UE bezpieczeństwo i niezależność w zakresie dostaw strategicznych produktów - mówi Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji, na łamach specjalnego wydawnictwa podsumowującego kilkumiesięczny cykl debat „Forum wGospodarce.pl”

Patrząc w ekran komputera czy smartfona, możemy na chwilę zapomnieć, w jak trudnych gospodarczo czasach żyjemy i co one oznaczają dla Polski. To nie tylko pełnoskalowa agresja Rosji na Ukrainę i związane z tym bezprecedensowe sankcje, lecz także napięte relacje między USA a UE czy mocarstwowe ambicje Chin. Dlatego tak ważne są stabilne i przewidywalne działania państwa, by zapewnić Polakom poczucie bezpieczeństwa, więcej niż tylko w tym cyfrowym świecie.

Napięte relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej, Rosją, Chinami, a także Unią Europejską wpływają na rozwój globalnego sektora cyfrowego. I choć te konflikty dotyczą dalekich od Polski krajów, to ich konsekwencje obejmą także naszych obywateli. Dlatego kraje Unii Europejskiej, a w tym Polska, dążą do przyspieszenia transformacji cyfrowej i umocnienia jej fundamentów – dobrze funkcjonujących rynków, systemu wiedzy i badań oraz niezawodnej, bezpiecznej i wysokiej jakości cyfrowej infrastruktury.

10 milionów mObywateli

W lipcu tego roku staliśmy się największym krajem w Unii Europejskiej z cyfrowym dokumentem tożsamości. To dzięki udostępnionemu mObywatelowi 2.0 – w pełni bezpiecznej aplikacji, którą pobrano już ponad 10 milionów razy! Pod ręką w smartfonie mamy między innymi mDowód – elektroniczny dowód tożsamości ważny w całej Polsce: w urzędzie, sądzie, przychodni, na poczcie czy u notariusza. To także prawo jazdy i tymczasowe prawo jazdy, szkolna i studencka legitymacja, Karta Dużej Rodziny czy karta mieszkańca. Tylko mLegitymacja emeryta-rencisty została pobrana przez blisko 400 tysięcy osób. Do innych, równie popularnych usług dostępnych w mObywatelu należy sprawdzenie liczby punktów karnych czy historii pojazdu. Docelowo aplikacja ma służyć jako asystent do kontaktu z urzędami, który będzie przypominać, porządkować i informować o korespondencji urzędowej, a także umożliwiać e-płatności urzędowe i posługiwanie się cyfrowymi dokumentami.

Smart państwo, smart społeczeństwo

Kolejną kluczową inwestycją jest zapewnienie obywatelom dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach wykluczonych cyfrowo. Dążymy do tego, aby do końca 2026 roku ponad 1,7 mln gospodarstw domowych znajdowało się w zasięgu szybkiego Internetu. Nie zapominamy także o rozwoju umiejętności cyfrowych u naszych obywateli, począwszy od przedszkolaków, na seniorach skończywszy. Zakładamy, że do końca 2030 roku 80 proc. Polaków będzie posiadać co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe, a 40 proc. – ponadpodstawowe. Przygotowanie społeczeństwa do funkcjonowania w tym nowym, nieustannie zmieniającym się świecie oraz do czerpania korzyści płynących z tych przemian, jak również do niwelowania pogłębiającego się rozwarstwienia między „potrafiącymi” a „niepotrafiącymi” jest jednym z największych wyzwań w kontekście rozwoju cyfrowego. Stąd też realizacja programu, jakiego jeszcze w Polsce nie było – „Laptop dla ucznia”. Co roku każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce będzie otrzymywał na własność laptop, służący mu do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań. Tylko w roku szkolnym 2023/2024 program obejmie prawie 400 tysięcy uczniów szkół publicznych i niepublicznych.

Cyfrowy świat, realne działania

Równolegle do działań nakierunkowanych na rozwój społeczeństwa cyfrowego zabiegamy o realizację na terenie Polski inwestycji, które zapewnią Polsce i innym krajom UE bezpieczeństwo i niezależność w zakresie dostaw strategicznych produktów. Przykładem tego, że wchodzimy do ligi państw o najwyższym poziomie rozwoju technologicznego, jest inwestycja firmy Intel o wartości 4,6 mld dol. W Miękini koło Wrocławia powstanie nowa fabryka cyfrowego giganta, która w połączeniu z istniejącym zakładem produkcji tzw. wafli krzemowych w Irlandii oraz drugim planowanym zakładem produkcji wafli krzemowych w Magdeburgu (Niemcy) pomoże stworzyć pierwszy tego typu w Europie, kompleksowy i najbardziej zaawansowany technologicznie łańcuch dostaw w dziedzinie produkcji półprzewodnikowych układów scalonych.

