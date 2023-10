O krok od podjęcia decyzji. Trwa kolejna tura konsultacji

W środę odbywa się kolejna tura konsultacji prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami komitetów wyborczych. O godz. 11 do Pałacu Prezydenckiego przybyli przedstawiciele KKW Trzecia Droga: lider Polski 2050 Szymon Hołownia oraz prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz na spotkaniu w Pałacu Prezydenckim w Warszawie / autor: PAP

W spotkaniu oprócz prezydenta Andrzeja Dudy uczestniczy też szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych oraz szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek.

Na godz. 13.00 zaplanowano spotkanie z KW Nowa Lewica, a na godz. 15.00 z KW Konfederacja Wolność i Niepodległość.

Konsultacje prezydenta z przedstawicielami komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w przyszłym Sejmie rozpoczęły się we wtorek.

Pierwszymi, z którymi rozmawiał prezydent byli we wtorek politycy PiS - premier Mateusz Morawiecki, szef klubu PiS Ryszard Terlecki oraz rzecznik partii Rafał Bochenek.

Później Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami Koalicji Obywatelskiej: szefem PO i kandydatem opozycji na premiera Donaldem Tuskiem, a także Barbarą Nowacką (Inicjatywa Polska), Adamem Szłapką (Nowoczesna), Urszulą Zielińską (Zieloni) oraz Marcinem Kierwińskim (PO).

Jak relacjonowała szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych, podczas wtorkowych konsultacji, PiS i KO przedstawiły swoich kandydatów na premiera i zadeklarowały wolę utworzenia rządu. Z kolei prezydent Andrzej Duda podkreślił, że zależy mu na dobrym współdziałaniu z rządem, szczególnie w obszarach bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych.

We wtorek liderzy KO, PSL, Polski 2050 oraz Lewicy zapewnili o gotowości do tworzenia rządu; ich kandydatem na premiera jest Donald Tusk. Zaapelowali też do prezydenta Andrzeja Dudy o jak najszybsze powierzenie misji tworzenia rządu oraz o jak najszybsze zwołanie posiedzenia nowego Sejmu.

W wyborach do Sejmu PiS zdobyło 194 mandaty, KO - 157; Trzecia Droga - 65; Nowa Lewica - 26; Konfederacja - 18.

pap, jb