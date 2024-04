Czy już nie będziemy mieli nic do powiedzenia w Unii?

Propozycja zmian traktatowych Unii Europejskiej jest nieakceptowalna - podkreślają politycy PiS. Gdyby zmiany weszły w życie, to o takich kwestiach, jak ceny energii, polityka klimatyczna, obrona granic, edukacja decydowano by w Brukseli.

Były szef polskiej dyplomacji, poseł PiS Zbigniew Rau przypomniał, że w Unii Europejskiej ruszyła procedura zmieniająca traktaty, czyli - jak mówił - fundament prawny funkcjonowania UE.

Poruszył w tym kontekście kwestię dotyczącą polityki zagranicznej. Zdaniem byłego szefa dyplomacji oznacza to, iż w kwestiach zarówno polityki zagranicznej, jak i bezpieczeństwa, wyborów, strategii polityki zagranicznej czy polityki obronnej, „my w Polsce już nie będziemy mieli nic do powiedzenia”.

Rau stwierdził, że PiS uznaje propozycję zmian traktatowych za nieakceptowalną. Nasze interesy bowiem różnią się od interesów np. zachodnich, Europejczyków.

Inny polityk PiS, były minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk powiedział, że w maju 2022 r., z inicjatywy rządu ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego powstało wspólne stanowisko 13 państw „sprzeciwiających się pochopnym zmianom traktatowym”, bo już wówczas docierały pierwsze sygnały o planach zmian.

Tymczasem, zdaniem polityka, rząd Donalda Tuska lekceważy tę kwestię.

Jeżeli proponowane zmiany traktatowe miałyby wejść w życie, nawet w części, to o takich elementach jak ceny energii, które dotyczą każdego obywatela, czy to osoby fizycznej, czy przedsiębiorcy; dotyczące polityki klimatycznej, obrony naszych granic, ale także dotyczących edukacji naszych dzieci - decydowano by na poziomie unijnym - przekonywał.