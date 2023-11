Co się dzieje z polską walutą?

Polska waluta w piątek ok. godz. 17.20 osłabiła się wobec euro o 0,15 proc., które wyceniano na 4,45 zł. W tym samym czasie za dolara płacono 4,14 zł po tym jak amerykańska waluta straciła na wartości 0,99 proc.

Tymczasem notowania franka szwajcarskiego utrzymywały się na poziomie bliskim kursowi otwarcia i wynosiły prawie 4,62 zł.

W piątek ok. godz. 7.00 złoty umocnił się wobec: euro o 0,05 proc., do 4,44 zł; dolara amerykańskiego o 0,04 proc., do 4,18 zł oraz franka szwajcarskiego o 0,01 proc., wycenianego na blisko 4,62 zł

pap, jb