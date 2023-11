PKO BP czyli rekordy i umacnianie pozycji lidera

Słowo klucz na dziś to „rekord”. Ten kwartał jest rekordowy po względem historycznym pod wieloma kątami. 2,8 mld zł wynik netto. To wyniki jakich ani sam bank, ani cały sektor jeszcze nie widział. Rekord historyczny. Solidny wzrost odsetkowego wyniku. Wzrost wolumenów powyżej dynamik rynkowych. Żadne czary mary rynkowe, to jest życie. Wskaźnik ryzyka – historycznie niskie poziomy. Jesteśmy z tego bardzo dumni, bo to pokazuje, że mimo zmiennego otoczenia radzimy sobie świetnie – komentuje najnowsze wyniki banku Dariusz Szwed, prezes PKO BP. - Chciałem szczególnie podziękować przede wszystkim pracownikom banku. To wyniki jakich ani sam bank, ani cały sektor jeszcze nie widział – dodaje.

Solidna pozycja kapitałowa, wysoka jakość portfela, wysokie pokrycie rezerwami, wysoka płynność, wysokie wskaźniki kapitałowe. To, zdaniem prezesa Dariusza Szweda, kluczowe rzeczy, wyróżniające obecny sukces PKO BP. Co najważniejsze, narastający zysk netto PKO BP to prawie 5 mld zł (4,82 mld zł po 9 miesiącach 2023). To prawie 20 proc. wzrostu rok do roku na działalności podstawowej.

Poprawiliśmy też marże odsetkową, co ważne. To wszystko pokazuje, ze nasze działania są właściwe i idą we właściwym kierunku. A Koszt ryzyka poniżej 50 punktów i koszt do dochodów 30,9 proc. – to świetny wynik. Finansowanie 260 mld zł – robi wrażenie. Przyrastamy o 100 tys. klientów kwartalnie. Dziękujemy naszym klientom za zaufanie – mówi prezes PKO BP.

Pod kątem oszczędności na rachunkach PKO BP przebiło 508 mld zł. To pół biliona złotych oszczędności Polaków trzymanych na rachunkach tylko jednego banku. To pokazuje, ta suma oszczędności w banku, ale też jak wysoki poziom zaufania do tej instytucji mają Polacy, bo to klienci indywidualni są solą bankowości PKO BP. Prezes banku zauważył, że bardzo ważne jest również to, że bank zatrudnia naprawdę świetnych pracowników, o czym świadczy nie tylko wysoka sprzedaż banku, ale tez trzymanie niskiego ryzyka.

Jestem dumny z tego co pracownicy ryzyka robią., że mimo dużych wolumenów sprzedaży trzymamy to ryzyko w ryzach – mówi Dariusz Szwed.

Za pomocą bezpiecznego kredytu 2 proc. oraz nowych technologii PKO BP chce odmłodzić swoją bazę klientów. PKO BPO ma 15 tys. zawartych umów w ramach rządowego programu bezpieczny kredyt 2 proc. Wszystkich kredytów zawartych na rynku w ramach programu jest 30 tys. To znaczy, że połowa wniosków o kredyt 2 proc. składanych jest w banku PKO BP. Młodzi klienci, których bank pozyskuje w ramach programu rządowego, od razu stają się klientami bankowości elektronicznej.

Co również ważne, jak wykazano podczas konferencji, akcja kredytowa bezpiecznego kredytu 2 proc. nie zablokowała normalnej akcji kredytów hipotecznych w PKO BP.

Nasze pomysły realizowane codzienną pracą przynoszą efekt. Kredyty niefinansowych podmiotów gospodarczych udział wzrost o 1,33 proc. rok do roku.

Rzeka płynie tam gdzie jest łatwiej

Koszt zarządzania ryzykiem i jego spadek dopiero zyskuje na znaczeniu, gdy uwzględni się udział rynkowy PKO BP. Jesteśmy dobrze naoliwioną maszyną – ocenia Piotr Mazur, wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Zarządzania Ryzykiem. - Przychodzą do nas klienci o niskim ryzyku. Mamy bardzo dobrą sprzedaż kredytów gotówkowych, a jednocześnie bardzo dobre parametry ryzyka. Bardzo dziękujemy naszym pracownikom w terenie za to – dodaje.

Sytuacja jest niecodzienna też z tego względu, że bank już osiągnął cele założone, ale na 2025 rok. Co zatem z dywidendą? W zeszłym roku KNF się na nią nie zgodził. Dywidenda dla akcjonariuszy za sam poprzedni okres, to 1,6 mld zł.