Ci inwestorzy ciągną do Polski!

6,9 mld euro nakładów obiecanych do listopada tego roku w projektach obsługiwanych przez PAIH to niejedyny powód do radości. Przyciągamy coraz więcej nowoczesnych technologii, a za tym idą lepiej płatnej etaty - podaje poniedziałkowy „Puls Biznesu”. Dodaje, że przyszły rok też zapowiada się świetnie.

Jak podaje gazeta, zanosi się na świetny rok w inwestycjach. Potwierdzają to dane z kilku źródeł: Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), specjalnych stref ekonomicznych i NBP. Tylko z danych fDi Markets, firmy analitycznej z grupy Financial Times, wynika, że szału nie ma - podaje.

CZYTAJ TEŻ:

Po co Polsce CPK? R. Mazurek w RMF wyjaśnia

Rosja chce zaatakować Bałkany. USA alarmują!

Dodaje, że Polska Agencji Inwestycji i Handlu ma bardzo dobre wyniki pod względem liczby zakończonych projektów, czyli takich, w których firmy podjęły decyzję o wyborze Polski.

„Choć rok się jeszcze nie skończył, możemy go zaliczyć do niezwykle udanych. Już teraz PAIH odpowiada za projekty o wartości niemal 7 mld euro, co daje niemal dwukrotność zeszłorocznego wyniku. W zeszłym roku w listopadzie zamknęliśmy więcej projektów, lecz o zdecydowanie mniejszej wartości. Pod względem miejsc pracy, które zostaną utworzone, w stosunku do analogicznego okresu w zeszłym roku mamy wynik o 60 proc. wyższy” - mówi Paweł Kurtasz, prezes PAIH. I dodaje, że Polska przyciąga coraz więcej zaawansowanych technologicznie projektów, o dużych nakładach i tworzących zdecydowanie lepiej płatne miejsca pracy.

„Puls Biznesu” podaje, że PAIH ma na koncie 60 projektów wobec 87 rok temu o tej porze, w których firmy deklarują 6,9 mld euro inwestycji (1,2 mld euro rok temu) i 13 tys. miejsc pracy (8,2 tys. rok temu).

Gazeta poinformowała, że w pierwszych 10 miesiącach tego roku Polska Strefa Inwestycji, czyli 14 spółek zarządzających strefami, wydała 370 decyzji, o 21 proc. więcej niż w tym samym okresie ub.r. Firmy zadeklarowały 13,6 mld zł inwestycji, czyli o 4 proc. więcej rdr oraz stworzenie 5,4 tys. miejsc pracy, co oznacza wzrost o 24 proc.

PAP/ as/