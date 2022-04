Szef Lotniska Chopina: W majówkę wracamy do pracy pełną parą

Możemy ze spokojem wrócić do pracy i już w majówkę obsłużyć tysiące pasażerów na polskich lotniskach - przekazał PAP prezes Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, zarządzającego Lotniskiem Chopina, Stanisław Wojtera odnosząc się do czwartkowego porozumienia PAŻP i kontrolerów ruchu lotniczego

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podpisała w czwartek porozumienie z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Porozumienie ma obowiązywać do 10 lipca br. Szef Ministerstwa Infrastruktury Andrzej Adamczyk zapewnił, że transport lotniczy w Polsce w najbliższych tygodniach będzie odbywał bez zaburzeń.

Bardzo cieszymy się z osiągniętego porozumienia i z tego, że możemy wrócić do pracy ze spokojem i już w majówkę obsłużyć tysiące pasażerów na wszystkich polskich lotniskach. To nam daje duży zapał, dużą energię i mamy nadzieję, że będziemy bić kolejne rekordy obsługiwanych pasażerów - przekazał Wojtera.

Przyznał, że ruch lotniczy w Polsce odradza się „nadspodziewanie szybko”. „To pokazuje, jak Polacy tęsknią za lataniem, jak bardzo chcą podróżować. A my jesteśmy od tego, aby to umożliwić” - ocenił.

Rzeczniczka Lotniska Chopina Anna Dermont oceniła, że porozumienie, dowodzi odpowiedzialności i troski o bezpieczeństwo operacji lotniczych, troski o pasażerów i firmy z branży lotniczej. Jak dodała, mimo że „obie strony nadal pracują nad trwałym rozwiązaniem spornych kwestii, to osiągnięty kompromis jest krokiem w dobrą stronę, dzięki któremu zapewnimy pasażerom dostęp do pełnej oferty Lotniska Chopina”.

Od kilku tygodni trwały negocjacje kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZ KRL). Dotyczyły one m.in. bezpieczeństwa, regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania. Jeżeli nie doszłoby do czwartkowego porozumienia, to od 1 maja br. ruch lotniczy nad Polską mógł zostać ograniczony.

Jak informował wcześniej Urząd Lotnictwa Cywilnego, gdyby nie doszło do porozumienia to do 1 maja na Lotnisku Chopina i w Modlinie byłoby można wykonywać do 180 startów i lądowań dziennie, a w ciągu godziny do 24. Ponadto, loty w tych portach mogłyby się odbywać od 9.30 do 17.

PLL LOT informował, że według prognoz, na Lotnisku Chopina mogłoby dojść do anulacji 75 proc. rejsów, w tym rejsów LOT. W ocenie LOT-u, w przypadku braki porozumienia w pierwszych dniach maja utrudnienia mogłyby dotknąć ok. 50 tys. pasażerów.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. Od początku roku warszawski port obsłużył 2 mln 16 tys. pasażerów; to o ponad 28 proc. więcej niż w pierwszym kwartale ub.r. i 54 proc. ruchu z pierwszych trzech miesięcy rekordowego 2019 r. W samym marcu lotnisko odnotowało 778 tys. pasażerów - to 32 proc. wzrost m/m.

W 2021 r. port obsłużył prawie 7,5 mln pasażerów, czyli o 36 proc. więcej wobec 2020 r.; w 2020 r. było to 5 mln 482 tys. pasażerów i był to spadek o 70,9 proc. wobec 2019 r.

Czytaj też: Czy to koniec globalizacji? Rodzi się sojusz Niemiec i Rosji

PAP/mt