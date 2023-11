BIEC: Rośnie liczba firm, które planują podnieść ceny

Od sierpnia rośnie systematycznie przewaga firm, które mają w planach podniesienie w najbliższym czasie cen nad tymi, które zamierzają je obniżyć – wynika z badania Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Biuro opublikowało listopadowy Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI) i – jak poinformowało – pozostał on na zbliżonym poziomie do wartości z poprzedniego miesiąca. W październiku wzrósł o 0,7 pkt.

Według Biura, oczekiwania inflacyjne konsumentów oraz firm z sektora przetwórstwa przemysłowego nasilają się drugi miesiąc z rzędu.

„O ile przed miesiącem zmiana wskaźnika oczekiwań inflacyjnych była silniejsza w przypadku konsumentów, o tyle obecnie w większym stopniu dotyczy ona menadżerów przedsiębiorstw produkcyjnych. Z punktu widzenia kształtowania się procesów inflacyjnych ma to spore znaczenie. Przedsiębiorcy bowiem w badaniach wyrażają swe plany co do przyszłej polityki cenowej, które będą starali się realizować, jeśli tylko wysokość popytu pozwoli im na to” – czytamy w komunikacie BIEC.