Dobra Drużyna na trudne czasy

W Grupie PZU stawiamy na kapitał ludzki. Nie tylko rozwijamy kompetencje w tym obszarze we własnej organizacji, ale też pomagamy polskim pracodawcom budować doskonałe relacje z pracownikami, zadbać zarówno o ich rozwój zawodowy, jak i zdrowie oraz zabezpieczenie finansowe. Jestem przekonana, że to ważne źródło budowania przewagi konkurencyjnej na współczesnym rynku. Pracodawca troszczący się o dobrostan załogi przy wsparciu Grupy PZU osiąga lepsze rezultaty w biznesie, przyciąga talenty i zyskuje odporność tak potrzebną w sytuacji, gdy wciąż przepracowujemy społeczne i gospodarcze następstwa pandemii, a jednocześnie musimy zmagać się ze skutkami wojny w Ukrainie, globalną inflacją czy groźbą recesji w państwach strefy euro. Liderzy muszą dziś podejmować ważne decyzje w warunkach o dużej zmienności i niepewności. W biznesie warto w takich okolicznościach, zachowując niezbędną elastyczność w innych kwestiach, konsekwentnie trzymać kurs na zrównoważony rozwój i zadbać przede wszystkim o człowieka - pisze Aleksandra Agatowska prezes PZU Życie SA na łamach rocznika „Polski Kompas 2023”.

Grupa PZU jako ubezpieczyciel jest liderem w asekuracji kluczowych obszarów działalności polskich przedsiębiorstw. Dzięki naszej ochronie mogą one bezpiecznie prowadzić swój biznes i ze spokojem planować zarówno wzrost na rynku krajowym, jak i ekspansję eksportową. Istotny komponent bankowy naszej Grupy pozwala nam dodatkowo wspierać prorozwojowe inwestycje polskich firm, w tym te strategiczne, kluczowe z punktu widzenia nie tylko gospodarki, ale też bezpieczeństwa całego państwa i milionów Polaków. Każdy produkt finansowy konstruujemy i oferujemy nie tylko z myślą o aspekcie czysto biznesowym, lecz także o tym, by wzmacniał on bezpieczeństwo finansowe klientów, wspierał poprawę ich zdrowia, zachęcał do profilaktyki, aktywnego trybu życia, wdrażania w swoim życiu prywatnym lub zawodowym rozwiązań proekologicznych. W szczególności chcemy być najlepszym partnerem dla firm, które są zainteresowane tworzeniem silnych więzi z pracownikami, troszczą się i motywują ich nie tylko do rozwoju zawodowego, lecz również do zadbania o kondycję fizyczną i psychiczną, o zdrowe relacje rodzinne, samospełnienie. Coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega, że w tej sferze można wciąż wiele zrobić, i przynosi to pozytywne, wymierne efekty – zarówno dla załogi, jak i całej organizacji oraz biznesu. Grupa PZU jest też znana z wielkiego zaangażowania społecznego, wyrażającego się w licznych projektach prewencyjnych, sponsoringowych, wolontariackich. Można powiedzieć, że nazwa jednego z naszych sztandarowych programów prewencyjnych – Dobra Drużyna PZU – to jednocześnie hasło dobrze podsumowujące całość naszego podejścia do biznesu i postrzegania roli Grupy PZU w polskiej gospodarce. Do podobnej postawy chcemy zachęcać innych uczestników rynku, by wspólnie budować fundamenty stabilnej i przewidywanej przestrzeni gospodarczej, z której skorzystają nasi klienci, inwestorzy, pracownicy, a w końcu ogół obywateli i państwo jako całość.

Od pracownika do społeczeństwa

Przykładem praktycznej realizacji naszej filozofii jest jeden z obszarów strategicznych dla Grupy PZU, tj. wspieranie pracodawców w budowaniu ich relacji z pracownikami. Mając kilkanaście milionów klientów ubezpieczeniowych, w tym setki tysięcy firm, mamy duże możliwości bezpośredniego i pośredniego oddziaływania na postawy i zachowania ludzi – a także związaną z tym odpowiedzialność Korzystamy z tego, by przez nasze produkty, usługi i programy wspierać rozwiązywanie istotnych problemów społecznych, w szczególności w obszarze zdrowia i zabezpieczenia finansowego, w tym emerytalnego. Oferujemy pracodawcom m.in. platformę PZU Benefity, dzięki której ich pracownicy zyskują łatwy i atrakcyjny finansowo dostęp m.in. do grupowych ubezpieczeń na życie i dodatków zdrowotnych PZU Życie, abonamentów medycznych PZU Zdrowie, prostych i korzystnych pożyczek oraz kredytów PZU CASH, abonamentów sportowo-rekreacyjnych PZU Sport, a także szerokiego wachlarza innych produktów i usług. Uzupełniają to takie inicjatywy, jak np. strefy zdrowia, czyli organizowane przez nas dla pracodawców wydarzenia, podczas których ich załogi mogą w miejscu pracy skorzystać od ręki z wielu badań i konsultacji lekarskich zapewnianych przez PZU Zdrowie. Idziemy dalej i dla naszych klientów korporacyjnych wdrażamy nowe rozwiązanie – platformę well-beingową WspółPraca. To narzędzie z jednej strony będzie edukowało i budowało świadomość pracowników co do praw pracowniczych, odpowiednich warunków pracy, zdrowia fizycznego i psychicznego w miejscu pracy czy najlepszych praktyk w zakresie budowania włączającego środowiska pracy. Z drugiej strony ułatwi menedżerom zarządzanie organizacją pracy, unikanie kryzysów mogących zaistnieć w przypadku narastania liczby przypadków chorób przewlekłych i związanych z tym absencji, raportowanie realizacji ważnych celów firmowych strategii ESG, dostarczy też gotowe moduły edukacyjne i szkoleniowe dla pracowników.

Dzięki tak kompleksowej ofercie przyczyniamy się do poprawy jakości życia, zdrowia i bezpieczeństwa finansowego nie tylko setek tysięcy pracowników, ale także członków ich rodzin, którzy mogą być obejmowani m.in. ubezpieczeniami na życie i opieką medyczną. Jednocześnie realizujemy cele biznesowe oraz ważne cele społeczne, zmniejszając presję na obciążone systemy publiczne (np. zdrowia, emerytalny). Firmy z kolei dzięki współpracy z Grupą PZU budują mocniejsze, trwalsze relacje z pracownikami, pokazują autentyczną troskę o dobrostan załogi – wzmacniając przy tym swój wizerunek atrakcyjnych pracodawców, co ma duże znaczenie w obliczu coraz większej rywalizacji o najbardziej utalentowanych i najlepiej wykwalifikowanych pracowników.

W awangardzie rewolucji technologicznej

Klienci ubezpieczeń grupowych PZU Życie otrzymują wiele dodatkowych korzyści, unikatowych na rynku. Na przykład w ramach programu „Minuta dla skóry” udostępniamy im bezpłatnie innowacyjną aplikację medyczną SkinVision. Wystarczy, że użytkownik za jej pomocą wykona smartfonem zdjęcie budzącego obawy znamienia skórnego, a algorytmy sztucznej inteligencji błyskawicznie ocenią, czy w danym przypadku zachodzi ryzyko zmian nowotworowych. Aplikacja jest bardzo skuteczna, a cały system na bieżąco wspierają nasi lekarze dermatolodzy. Tylko w ciągu kilku pierwszych miesięcy po wdrożeniu tego rozwiązania siedmiu naszych klientów wykryło i potwierdziło zmiany rakowe i podjęło na czas leczenie.

Wspominam wielokrotnie już nagradzany w Polsce i za granicą nasz program „Minuta dla skóry” dlatego, że dobrze on pokazuje, jak Grupa PZU w praktyczny sposób korzysta z technologicznej rewolucji, która dzieje się na naszych oczach – z korzyścią dla naszych klientów. Jesteśmy pod tym względem liderem w polskiej branży ubezpieczeniowej, zarówno rozwijając intensywnie własne, in-house- ’owe rozwiązania, jaki i współpracując na szeroką skalę z technologicznymi startupami. Co roku analizujemy ok. 1000 różnych pomysłów z rynku polskiego i globalnego pod kątem ich przydatności dla nas, z których kilkanaście trafia do fazy pilotażu.

Dawno dostrzegliśmy potencjał, który niesie z sobą sztuczna inteligencja. Nasze zrobotyzowane algorytmy AI do tej pory obsłużyły już m.in. szkody komunikacyjne o wartości ponad 5 mld zł. Wyznajemy zasadę „learning by doing”, dlatego w PZU już powołaliśmy wewnętrzny zespół, przed którym postawiono arcyciekawe zadanie poszukiwania zastosowań technologii generatywnej sztucznej inteligencji w naszej działalności – mowa o rozwiązaniach w rodzaju ChatGPT/OpenAI, które dziś rozpalają wyobraźnię wszystkich. Oczywiście jako instytucja finansowa, ciesząca się wielkim zaufaniem Polaków, bardzo dużą wagę przykładamy przy tym do kwestii bezpieczeństwa danych, wiarygodności i jakości działania takich modeli.

To kolejny obszar, w którym kreujemy nowe standardy na polskim rynku i dajemy przykład innym. Zaangażowanie liderów polskiej gospodarki, w szczególności spółek Skarbu Państwa dysponujących odpowiednim potencjałem kapitałowym, w pionierskie działania i inwestycje to nie tylko racjonalne działanie biznesowe, ale też propaństwowe. Obszar innowacji technologicznych jest bowiem jednym z tych, na których Polska powinna budować swoje nowe przewagi konkurencyjne, które umożliwią naszym firmom rozwój nawet w obliczu wielkich wyzwań globalnych, a do nas przyciągną duże zagraniczne inwestycje.

Aleksandra Agatowska, prezes PZU Życie SA

Tekst został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2023"

