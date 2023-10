Miedź ropą XXI wieku

Zielona energia, elektryczne auta, nowoczesne komputery, smartfony, sztuczna inteligencja czy też sieć 5G mają jeden wspólny mianownik – miedź – pisze Tomasz Zdzikot prezes zarządu KGHM Polska Miedź SA na łamach rocznika „Polski Kompas 2023”.

Gdy Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej”, poprosił mnie o przygotowanie tekstu na potrzeby niniejszej publikacji, postawił jednocześnie tezę, że stabilna i przewidywalna polityka ekonomiczna naszego kraju w czasie przełomu geopolitycznego w Europie jest konieczna, by utrzymać polską gospodarkę w tempie wzrostowym. Nie sposób nie zgodzić się z takim postawieniem sprawy - warto jednak podkreślić, że dotyczy to zarówno kreatorów tej polityki jak i największych i najbardziej innowacyjnych firm.

Wspólny mianownik

Jeśli chodzi o nasz główny biznes wydobywczy, to swobodnie możemy powiedzieć, że mamy teraz nową epokę – epokę miedzi. Popyt na czerwony metal rośnie w ogromnym tempie i nie zmieni się to przez wiele najbliższych lat, gdyż zielona energia, elektryczne auta, nowoczesne komputery, smartfony, sztuczna inteligencja czy też sieć 5G mają jeden wspólny mianownik – miedź. Niedawno przeczytałem analizę Bloomberga „Jak brak miedzi może spowolnić transformację energetyczną”, którą przedrukowały lub powtórzyły czołowe media świata, począwszy od dziennika „Washington Post”, przez BBC, na agencji DPA kończąc. Główny przekaz tej analizy brzmi: „Tak jak ropa naftowa dyktowała geopolitykę ostatniego stulecia, tak dostęp do miedzi staje się imperatywem ekonomicznym w obecnym wieku”. I rzeczywiście dostęp do złóż ropy dla wielu krajów był czynnikiem, który pozwolił im budować ogromną siłę własnych gospodarek i ugruntować mocną pozycję na wielu płaszczyznach w stosunkach międzynarodowych. Dziś coraz większą uwagę świata przyciągają metale, w tym szczególnie miedź, której jednak największe złoża znajdują się poza Europą. Dlatego rozwój KGHM to wielka szansa zarówno dla Polski, jak i Europy, aby odegrać kluczową rolę w kształtującej się nowej rzeczywistości surowcowej i zapewnić sobie tak potrzebną niezależność.

Metal przyszłości

Zapotrzebowanie na czerwony metal zapowiadają też badania przeprowadzone przez S&P Global, zgodnie z którymi, aby osiągnąć cele w zakresie zerowej emisji dwutlenku węgla netto, roczne zapotrzebowanie na miedź prawdopodobnie podwoi się na całym świecie do 50 mln ton metrycznych do 2035 r. Warto przytoczyć tu opinię wygłoszoną na łamach kanadyjskiego „Financial Post” przez Daniela Yergina, światowego eksperta surowcowego i wiceprezesa S&P Global: „Miedź jest metalem elektryfikacji i jest absolutnie niezbędna w transformacji energetycznej”. Staje się jednocześnie według niego „metalem przyszłości i nową ropą”. Wzrost popytu na czerwony metal będzie napędzany szybkim rozwojem rynku pojazdów elektrycznych, związanej z tym infrastruktury ładowania, a także branży fotowoltaicznej i energetyki wiatrowej. Pojazd elektryczny wymaga kilka razy więcej miedzi niż pojazd z silnikiem spalinowym. Podobnie jest w przypadku energii słonecznej i energetyki wiatrowej, które potrzebują odpowiednio dwa razy i pięć razy więcej miedzi na megawat mocy zainstalowanej niż energia wytwarzana przy użyciu gazu ziemnego lub węgla.

Firmy górnicze stoją obecnie przed wyzwaniem zapewnienia odpowiedniej podaży i uruchamiania nowych projektów wydobywczych, które ten popyt zaspokoją. KGHM jest dobrze przygotowany na te wyzwania, dywersyfikujemy nasze złoża i mamy dostęp do nich na trzech kontynentach (w Europie, Ameryce Południowej oraz Północnej). Przyczyniamy się w ten sposób do budowania bezpieczeństwa surowcowego Polski.

Globalne inwestycje

W kwotach pieniężnych rynek miedzi rośnie również w zawrotnym tempie. Według Transparency Market Research do końca 2023 r. globalny rynek czerwonego metalu osiągnie wartość niemal 172 mld dolarów. Złoży się na to także zapotrzebowanie na miedź w tradycyjnej energetyce. Według ostatniego raportu Międzynarodowej Agencji Energii „World Energy Outlook” w ciągu najbliższych lat będzie rosnąć popyt na energię elektryczną z obecnych 20 proc. w całkowitym globalnym zużyciu energii do 22 proc. w 2030 i 28 proc. w 2050 r. Większość tego wzrostu generowana jest przez rynki wschodzące i rozwijające się gospodarki, w których energia elektryczna zaspokaja szeroki zakres potrzeb mieszkaniowych, handlowych i przemysłowych. I tu miedź będzie nadal znajdowała swoje zastosowanie jako idealny materiał do dystrybucji energii elektrycznej. I nie tylko, gdyż surowiec jest też filarem cyfryzacji. Dziś w co ósmym smartfonie na świecie znajduje się miedź pochodząca z Polski.

Nie można więc się nie zgodzić z opinią przedstawioną przez Franka Holmesa, szefa firmy inwestycyjnej U.S. Global Investors na łamach amerykańskiego magazynu „Forbes”, że „obecnie trwa na świecie wyścig po czerwony metal, a miedź to niewątpliwie metal przyszłości”.

Bezpieczeństwo energetyczne

Warto także przypomnieć o zaangażowaniu KGHM w energetykę. KGHM zużywa ponad 3 TWh energii rocznie, jesteśmy drugim największym konsumentem energii w kraju. Celem strategicznym firmy jest, by do 2030 r. zaspokoić zapotrzebowanie na energię w spółce w 50 proc. ze źródeł własnych, w tym OZE, oraz do roku 2050 osiągnąć neutralność klimatyczną i zaspokojenie potrzeb energetycznych wyłącznie z własnych źródeł bezemisyjnych i niskoemisyjnych. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego dla KGHM to priorytet. Prowadzimy prace nad małym atomem, tzw. small modular reactors, o którym nie można już mówić w trybie przypuszczającym, gdyż KGHM jako pierwsza firma w kraju złożyła wniosek o ocenę technologii SMR. Jako pionier tej technologii w Polsce KGHM liczy, że zdobędzie cenne doświadczenie, a sukces inwestycji pozytywnie wpłynie na generalny klimat społeczny w Polsce wokół energetyki atomowej, w tym reaktorów dużej mocy.

Tomasz Zdzikot prezes zarządu KGHM Polska Miedź SA

Tekst został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2023"

