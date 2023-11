Służby społeczne dostaną nowy dodatek: Ile?

Przygotowaliśmy ustawę o dodatku do wynagrodzenia dla służb społecznych; w zależności od wykształcenia, stażu i rodzaju wykonywanej pracy wyniesie on miesięcznie od 500 zł do 1000 zł netto - powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Wiceszef MRiPS przekazał PAP, że w resorcie przygotowano projekt w sprawie wsparcia finansowego pracowników pomocy społecznej.

„Przygotowaliśmy ustawę o dodatku do wynagrodzenia dla służb społecznych. Ustawa określa zasady nabywania prawa dodatku dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. W zależności od wykształcenia, stażu i rodzaju wykonywanej pracy proponujemy dodatek miesięczny od 500 zł do 1000 zł netto” - powiedział Szwed.

Zaznaczył, że pierwsza grupa pracowników otrzyma dodatek w kwocie 500 zł, druga - 800 zł, a trzecia - 1000 zł netto.

CZYTAJ TEŻ:

Po co Polsce CPK? R. Mazurek w RMF wyjaśnia

Morawiecki: Za 7-8 dni zaprezentuję skład nowego rządu

Wiceminister poinformował, że według szacunków do wsparcia uprawnionych jest około 150 tys. pracowników systemu pomocy społecznej. „Koszt tego wsparcia w 2024 r. to około 1,5 mld zł, a w pozostałych latach do 3 mld zł” - podał Szwed.

Podkreślił, że zgodnie z projektem dodatek miałby obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. „Mam nadzieję, że ten projekt skierujemy jeszcze do prac parlamentu” - dodał wiceszef MRiPS.

„Wiemy, że kadry w pomocy społecznej są w tej chwili kluczową sprawą. Po tegorocznej decyzji, gdzie specjalnym dodatkiem wsparliśmy pracowników domów pomocy społecznej, potrzeba dalszych rozwiązań. Dlatego proponujemy stały dodatek do wynagrodzenia dla służb społecznych. Wiemy, że są to pracownicy samorządowi, ale bez wsparcia państwa będzie brakowało kadr w zawodach pomocowych, zarówno w DPS-ach jak i Środowiskowych Domach Samopomocy” - zaznaczył wiceminister.

PAP/ as/