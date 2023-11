Ceny zboża ostro w dół. Prosta droga do kolejnych obniżek?

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku pogłębiają spadki po tym, jak w ub. tygodniu surowiec stracił ponad 7 proc. Kurs amerykańskiego dolara, w którym wyceniana jest ropa naftowa, wzrósł do rekordowego poziomu, a to powoduje, że towary wyceniane w USD są droższe dla kupujących w innych walutach. Na rynkach nie słabną też obawy o recesję, co zagraża światowemu popytowi na paliwa - podają makler