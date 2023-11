Zadbajmy o swoje zdrowie. Profilaktyka jest ważna

Zdrowie jest przez Polaków wymieniane jako jedna z najważniejszych wartości w życiu. Dlatego Ministerstwo Zdrowia przykłada tak wielką wagę do profilaktyki - pisze Piotr Bromber podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w roczniku „Polski Kompas 2023”.

Zdrowe odżywianie i sen, aktywność fizyczna, unikanie używek oraz regularne badania pozwolą dłużej cieszyć się zdrowiem. Badania profilaktyczne pozwolą z kolei wykryć choroby na ich wczesnym etapie, co da duże szanse na wyleczenie.

Polecam skorzystanie z wielu bezpłatnych programów profilaktycznych i wybranie właściwego dla siebie. Myślmy o swoim zdrowiu na co dzień.

Program „Profilaktyka 40 Plus”

W czasie pandemii dostępność do opieki medycznej i badań była ograniczona, dlatego teraz możemy już i powinniśmy zadbać o zdrowie. Program „Profilaktyka 40 Plus” skierowany jest do osób, które ukończyły 40 lat. To ten moment w życiu, w którym powinniśmy zacząć poważnie myśleć o naszym zdrowiu. W ramach programu wykonamy podstawowe badania krwi i moczu, zmierzymy poziom cholesterolu i glukozy, a u mężczyzn sprawdzimy poziom PSA. Dużym ułatwieniem, które nie tak dawno wprowadziliśmy do programu, jest możliwość zapisania się na bezpłatne badania przez centralną e-Rejestrację.

Przedłużyliśmy program do 30 czerwca 2024 r. Zależy nam, aby zmienił nastawienie do badań profilaktycznych. Jest on bowiem powszechnie dostępny i bezpłatny, a pakiet badań pozwala na wykrycie wielu chorób.

Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK)

Choroby układu krążenia to główna przyczyna zgonów w Polsce. Zaproponowaliśmy więc program dla osób, które mają od 35 do 65 lat i wcześniej nie miały rozpoznanej tego typu choroby. Wystarczy się zgłosić do swojej poradni POZ i zrobić badania. Jeżeli się okaże, że dotknęła nas ta choroba cywilizacyjna, wsparciem będzie pilotażowy projekt Krajowej Sieci Kardiologicznej, dzięki której pacjent jest za rękę prowadzony przez cały proces leczenia, począwszy od lekarza medycyny rodzinnej.

Na rozwój chorób układu krążenia ma wpływ współczesny styl życia, m.in. nieodpowiednia dieta bogata w tłuszcze i cukier, palenie tytoniu, picie alkoholu, a także stres czy zaniedbanie aktywności fizycznej. Wczesna diagnostyka i zmiana stylu życia mogą skutecznie zmniejszyć liczbę zachorowań i zgonów z powodu chorób układu krążenia.

Programy: badań przesiewowych raka jelita grubego, profilaktyki raka piersi, profilaktyki raka szyjki macicy

Rak – to kolejna częsta przyczyna zgonów w Polsce. Taka diagnoza paraliżuje. Ale trzeba pamiętać, że większość chorób nowotworowych wcześnie wykrytych jest wyleczalna. Dlatego mamy tu wiele rozwiązań dla różnych grup pacjentów.

Program badań przesiewowych raka jelita grubego adresowany jest do osób w wieku 50–65 lat, a także do młodszych (od 40 do 49 lat), jeśli ta choroba wystąpiła wśród najbliższych krewnych.

Celem kolejnego programu, profilaktyki raka piersi, jest m.in. obniżenie wskaźnika umieralności. Dlatego tak ważne są regularne badania mammograficzne, które pozwalają wykryć nawet najmniejsze zmiany. Narodowy Fundusz Zdrowia umożliwia skorzystanie z bezpłatnej profilaktyki stacjonarnie lub mobilnie w mammobusach na terenie wszystkich województw. Obecnie badania mogą wykonać kobiety w wieku 50–69 lat. Ale wkrótce dolna granica wieku zostanie zmniejszona.

Równie ważne są badania cytologiczne. Regularne badania pozwalają wykryć zmiany przedrakowe i raka szyjki macicy we wczesnym, uleczalnym stadium. Program przeznaczony jest obecnie dla pań w wieku 25–59 lat, które w ciągu ostatnich trzech lat nie korzystały z programu.

W walce z rakiem szyjki macicy pomaga też szczepionka przeciw HPV. Od czerwca 2023 r. można nią bezpłatnie zaszczepić dziewczynki i chłopców w wieku 12–13 lat. W krajach, w których od wielu lat prowadzone są takie szczepienia, praktycznie wyeliminowano ten rodzaj nowotworu.

Pamiętajmy, że w sytuacji gdy dotknie nas choroba nowotworowa, skorzystamy z szybkiej ścieżki leczenia w ramach, z powodzeniem działającej już od dłuższego czasu, Krajowej Sieci Onkologicznej, która wprowadziła jednolity, szybki proces diagnostyczno-leczniczy w całym kraju.

Program profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)

Drastyczne zdjęcia na opakowaniach papierosów, ograniczenia miejsc, w których można palić, wyższe podatki – to ciągle za mało w walce z nałogiem tytoniowym, bo w Polsce wciąż aż 26 proc. dorosłych Polaków pali papierosy. Palacze bardziej niż inni narażeni są na raka płuc i zawał serca, zakrzepicę żył czy przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Dlatego proponujemy program dla osób palących papierosy i używających nowatorskich wyrobów tytoniowych. Ma on podnieść świadomość w zakresie szkodliwości palenia, metod zapobiegania i leczenia uzależnienia oraz zmniejszyć liczbę zachorowań. Celem programu jest także poprawa dostępności do specjalistycznego leczenia osób uzależnionych, w szczególności osób obciążonych chorobami układu krążenia, układu oddechowego i nowotworami. Wystarczy się zgłosić do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Jeżeli zajdzie potrzeba, lekarz skieruje na badania diagnostyczne: badania przedmiotowe (pomiar masy ciała, wzrostu, ciśnienia tętniczego krwi), badania fizykalne oraz – w przypadku gdy jesteś palaczem i zostaniesz zakwalifikowany do świadczeń w zakresie profilaktyki POChP – dodatkowo badania spirometryczne (osoby w wieku 40–65), polegające na oddychaniu do aparatu mierzącego pojemność płuc i szybkość wydechu.

Programy profilaktyki badań prenatalnych i program badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2019–2026

Przygotowując programy profilaktyczne, pamiętamy też o najmłodszych. Dlatego proponujemy program profilaktyki badań prenatalnych. Dzięki niemu możliwe jest podjęcie leczenia wszelkich wad wrodzonych jeszcze w okresie życia płodowego. Natomiast każdy noworodek korzysta z programu badań przesiewowych, które pozwalają na wczesne wykrycie chorób wrodzonych. Badania przesiewowe prowadzone są w kierunku m.in.: • wrodzonej niedoczynności tarczycy (hipotyreozy); • fenyloketonurii (PKU); • mukowiscydozy (CF); • rzadkich wad metabolizmu metodą MS/MS; • wrodzonego przerostu nadnerczy; • deficytu biotynidaz; • rdzeniowego zaniku mięśni (SMA).

Niezwykle istotne jest przekonanie, że zdrowie zależy od naszego stylu życia, od badań profilaktycznych i naszej codziennej aktywności. Wykonujmy zatem badania profilaktyczne. Znajdźmy czas na zadbanie o swoje zdrowie.

Piotr Bromber podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

