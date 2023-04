Garść migdałów dziennie. I tylko tyle, aby zachować zdrowie

Migdały są jednym z najczęściej wybieranych orzechów

Choć z botanicznego punktu widzenia nie są one orzechami, tylko owocami drzewa migdałowego, to jednak posiadają bardzo podobne właściwości zdrowotne. Często jednak jemy ich zbyt dużo, przez co dostarczamy sobie zbyt dużo kalorii i tyjemy. Na co dzień, równie dobrze wystarczy już tylko garść migdałów, czyli około 30 gram.

Lepszy lipidogram

Migdały są zaliczane do tak zwanych „dobrych tłuszczy”. Potrafią one zmniejszać nasz cholesterol LDL, a podwyższać HDL. Według badań American Heart Association Journal spadek LDL może wynosić nawet 15 procent. Zaobserwowano także, że im więcej migdałów, tym większy spadek „złego cholesterolu”. Średnio o jeden procent na każde siedem gram migdałów.

Zdrowe serce

Są one zasobne w magnez, przez co zwiększają przepływ tlenu oraz składników odżywczych przez naczynia krwionośne. Przekłada się to na mniejsze ciśnienie krwi oraz ochronę przed zawałem serca. Również występująca w nich witamina E działa antyoksydacyjne, zmniejszając destrukcyjne działanie reaktywnych form tlenu oraz stan zapalny tętnic.

Dla diabetyków

Zdrowe tłuszcze, błonnik oraz minerały pomagają kontrolować wahania naszej glikemii, spowalniać wchłanianie glukozy oraz jej prawidłowe przetwarzanie i wykorzystanie. Podczas pracy czy nauki

Witamina E zapobiega utracie funkcji poznawczych, zwiększa naszą czujność oraz poziom koncentracji. Minerały, takie jak cynk czy witamina B6 wspomagają metabolizm białek wymaganych do naprawy uszkodzeń mózgu spowodowanych nabywaniem nowych umiejętności i wiedzy. Znajdziemy w nich także fenyloalaninę, zapobiegającą wystąpieniu oraz postępie choroby Parkinsona, jak i zwiększającej produkcję neuroprzekaźników – dopaminy oraz adrenaliny, niezbędnych do zwiększenia uwagi oraz poprawiających pamięć i umiejętności rozwiązywania problemów.

Mocne kości

Wapń oraz fosfor, z pomocą magnezu, potasu oraz manganu utrzymują odpowiednią gęstość mineralną kości. Również dzięki ich antyoksydacyjnemu działaniu chronią przed osteoporozą wywoływaną przez wolne rodniki. Mają dużo białka, co dodatkowo wspiera zdrowie naszych kości.

Ochrona przed wadami wrodzonymi

Istotne zwłaszcza dla kobiet w czasie ciąży. Regularne spożywanie migdałów chroni płód przed rozwojem niektórych wad wrodzonych. Wspomaga prawidłowy rozwój komórek oraz tworzenie się nowych tkanek. Obecność kwasu foliowego jest konieczna, aby zapobiegać rozwojowi wad cewy nerwowej u dzieci.

Przeciwdziałanie zaparciom

Migdały zawierają dużo błonnika, przez co pokarm zalegający w przewodzie pokarmowym szybciej się przesuwa. Jednak, w celu jak najlepszych rezultatów dodatkowo powinniśmy pić dużo wody. To nie wszytko. Dzięki temu, że „wymiatają” resztki jedzenia, zmniejszają też ryzyko raka okrężnicy. Powinny je również jeść osoby zmagające się ze zgagą. Zwarty w nich olej łagodzi oraz neutralizuje zbyt wysoki poziom kwasu żołądkowego. Ponadto świetnie sycą i zmniejszają chęć na podjadanie pomiędzy posiłkami.

Zdrowa cera

Nie bez powodu wiele kosmetyków na zdrowie i młody wygląd skóry zawiera w składzie między innymi witaminę E. To właśnie ona chroni ją przed nadmiernym wysuszaniem i pękaniem. Masaż z wykorzystaniem olejku migdałowego zmniejsza intensywność uszkodzeń skóry spowodowanym, na przykład promieniowaniem słonecznym. Jego niewątpliwą zaletą jest to, że nie zatyka on porów skóry. Z powodzeniem możemy go także stosować w celu złagodzenia oraz wygładzenia zmarszczek.

Filip Siódmiak