Zełenski: Ukraina potrzebuje "trzech zwycięstw"

Ukraina potrzebuje „trzech zwycięstw” za granicą - uchwalenia pakietów pomocy od USA i UE oraz formalnego rozpoczęcia negocjacji o przystąpieniu do UE - oświadczył w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej w Kijowie. Ogłosił też dymisje kilku wysokich rangą dowódców w siłach zbrojnych.

Potrzebujemy trzech zwycięstw. Pierwsze to zwycięstwo w Kongresie USA. To jest wyzwanie, niełatwe, ale Ukraina robi wszystko co w jej mocy. Drugie to obiecana pomoc ze strony UE w wysokości 50 mld euro a trzecie to otwarcie dialogu na temat przyszłego członkostwa w UE - powiedział Zełenski na wspólnej konferencji prasowej ze składającym wizytę w Kijowie prezydentem Łotwy Edgarsem Rinkewiczsem.