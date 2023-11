Kim jest nowa minister aktywów państwowych?

Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akt powołania na ministra aktywów państwowych. W latach 2022 – 2023 Marzena Małek była Dyrektor Generalną w resorcie. Pani minister bardzo dobrze zna sprawy ministerstwa i zamierza kontynuować dotychczasowe działania Jacka Sasina

Będę realizować politykę, która służy Polsce. Tym bardziej, że pod rządami PiS wiele się zmieniło w podejściu do zarządzania państwowym mieniem, a że przynosi to dobre efekty, najlepiej widać po wynikach spółek – mówi Marzena Małek, minister aktywów państwowych. - Na pewno będę chciała pokazać, ile dobrego dla kraju i obywateli udało się w ostatnich latach zrobić w obszarze, za który odpowiada ministerstwo aktywów państwowych. Będę w tym zakresie kontynuować politykę Jacka Sasina, ponieważ jeśli dziś, mimo tak ekstremalnie trudnych uwarunkowań zewnętrznych cieszymy się tak dobrymi wynikami spółek, musimy mieć świadomość, że w dużej mierze jest to jego osobista zasługa – podkreśla Marzena Małek.