Najbardziej oblężony tunel w Polsce

Dokładnie dwa lata temu oddaliśmy do ruchu 4,6km S2 Południową Obwodnicę Warszawy z tunelem pod Ursynowem. Kierowcy chętnie korzystają z wygodnej i bezpiecznej trasy. Nie ma wypadków. Od grudnia 2021 r. z tunelu skorzystało ponad 53 mln kierowców, co daje średni dzienny ruch ok. 76 tys. - poinformowała rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Małgorzata Tarnowska.

Otwarty pod koniec 2021 roku ursynowski tunel jest częścią Południowej Obwodnicy Warszawy. Od 22 grudnia 2020 r. kierowcy mają do dyspozycji ponad 15-kilometrowy odcinek tej trasy między węzłami Warszawa-Wilanów a Lubelska wraz z mostem na Wiśle. Na trasę można dostać się przez cztery węzły: Warszawa-Wilanów, Wał Miedzeszyński, Patriotów i Lubelska.

Łączny koszt budowy trzech odcinków S2, stanowiących fragment POW, to ok. 4,6 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko.

Marta Stańczyk (PAP), sek