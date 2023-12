Lokomotywy za ponad miliard

PKP Intercity podpisało umowę z Newagiem na zakup 46 nowych lokomotyw elektrycznych. Na realizację projektu przewoźnik przeznaczył 1 mld 173 mln zł brutto. Pierwsze lokomotywy wyjada na tory w 2024 roku - poinformowało PKP Intercity.

Odbiór wszystkich pojazdów nastąpi nie później niż w ciągu 26 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Pierwsze lokomotywy, które będą dostosowane do prędkości 160 km/h, wyjadą na tory w 2024 roku.

„Dzięki umowie zyskamy szybkie, ekologiczne i nowoczesne pojazdy. Będą one jeździć w relacjach krajowych i dzięki nim możliwe będzie uruchomienie połączeń do miejscowości, które dotychczas nie miały dostępu do pociągów dalekobieżnych” - powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes PKP Intercity Tomasz Gontarz.