Urlop w 2024 roku. Rekordowe 8 długich weekendów

Rok 2024 zapowiada się niezwykle hojnie pod względem dni wolnych od pracy. Możliwość dłuższego wypoczynku pojawia się już w styczniu.

Styczeń: 8-dniowy odpoczynek

Początek stycznia to tradycyjnie 1 stycznia, który wypada w poniedziałek. Następny dzień wolny, 6 stycznia, przypada w pierwszą sobotę miesiąca, a to oznacza, że pracodawca musi wyznaczyć dodatkowy dzień wolnego. Jeśli wyznaczy piąty lub ósmy dzień miesiąca, to pracownik będzie mógł udać się na ośmiodniowy odpoczynek przy wykorzystaniu trzech lub czterech dni urlopowych.

Styczeń / autor: Oprac. własne

Kwiecień: 9-dniowy odpoczynek

Drugą okazją do długiego wypoczynku jest Wielkanoc, a w 2024 roku Święta Wielkanocne rozpoczynają się 31 marca, czyli wolny Poniedziałek Wielkanocny przypada 1 kwietnia. Wystarczy wziąć urlop od 2 do 5 kwietnia, aby cieszyć się dziewięciodniowym odpoczynkiem od 30 marca do 7 kwietnia.

Kwiecień / autor: Oprac. własne

Maj: 9-dniowy odpoczynek

Maj to miesiąc kluczowy, gdyż 1 i 3 maja (środa i piątek) to dni wolne od pracy. Idąc dalej, skorzystanie z jednego dnia urlopowego (2 maja) pozwoli cieszyć się pięciodniowym wypoczynkiem, a dodając do tego jeszcze 29 i 30 kwietnia, można się cieszyć dziewięciodniową przerwą.

Maj / autor: Oprac. własne

Sierpień: 4-dniowy odpoczynek

Równie korzystana sytuacja ukazuje się w sierpniu. Dzięki temu, że 15 sierpnia to Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jak i Święto Wojska Polskiego, można zaplanować sobie długi weekend, biorąc urlop w piątek 16 sierpnia, co umożliwi czterodniowy odpoczynek.

Sierpień / autor: Oprac. własne

Grudzień: 9-dniowy odpoczynek

W 2024 roku Boże Narodzenie przypadnie na środę (25 grudnia) i czwartek (26 grudnia). Aby skorzystać z długiego okresu wolnego, wystarczy wziąć urlop od 23 do 27 grudnia, co umożliwi dziewięciodniowy odpoczynek od 21 do 29 grudnia. Jeśli w rocznej puli urlopowej pozostanie jeszcze kilka dni, można rozszerzyć okres wypoczynku do końca roku, uzyskując w sumie 11 dni wolnego.

Grudzień / autor: Oprac. własne

CZYTAJ TAKŻE: Jest coraz gorzej, ciężarówki stoją 88 godzin w korku

jb