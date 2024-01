Niewielka korekta grudniowego PMI polskiego przemysłu

Wskaźnik PMI polskiego przemysłu spadł w grudniu z listopadowego poziomu 48,7 pkt do 47,4 pkt. Był to pierwszy spadek od 4 miesięcy. Tym samym, jak komentuje S&P Global, „przekreślając nadzieje na powrót do wzrostu pod koniec roku, które pojawiły się po listopadowym gwałtownym wzroście głównego wskaźnika”. Jak przypomina agencja, liczba nowych zamówień spadła 22 miesiąc z rzędu, „a w dodatku tempo tego spadku uległo przyspieszeniu, co doprowadziło do nieco ostrzejszego cięcia produkcji”. Konsensus rynkowy przewidywał korektę wskaźnika w dół, jednakże do 48,4-48,5 pkt.

„Polski sektor przemysłowy negatywnie zaskoczył wynikami w ostatnim miesiącu 2023 roku, ponieważ w poprzednim miesiącu dawał silne sygnały, że powrót do wzrostu jest bliski. W grudniu wskaźnik PMI spadł po raz pierwszy od czterech miesięcy, wydłużając obecne osłabienie koniunktury do 20 miesięcy. Od rozpoczęcia badania w 1998 roku tylko raz odnotowano dłuższy okres spadkowy (od września 2000 roku do lipca 2002 roku). Grudniowe dane wskazały na szybsze spadki wolumenu produkcji, nowych zamówień i zakupów, choć tempo redukcji zatrudnienia spadło. To powiedziawszy, najnowsze dane nie powinny zbytnio odwracać uwagi od niedawnej dynamiki wzrostu – wskaźnik PMI wzrósł o ponad cztery punkty w stosunku do najniższego poziomu odnotowanego w sierpniu 2023 roku, a wskaźnik przyszłej produkcji należał do najwyższych w ciągu ostatnich dwóch lat” - Trevor Balchin, dyrektor ekonomiczny S&P Global Market Intelligence.

W grudniu, wspomniana niższa liczba nowych zamówień, przełożyła się na spadek produkcji. Jego tempo przyspieszyło od listopada, ale było wolniejsze niż trendy odnotowane w latach 2022 i 2023.

„Po części stało się tak ze względu na wciąż trwające realizowanie zaległych zamówień. Tymczasem zapasy wyrobów gotowych wzrosły trzeci miesiąc z rzędu, w związku z wolniejszą niż oczekiwano sprzedażą pod koniec roku. Dwunastomiesięczne prognozy dotyczące produkcji pozostały pozytywne – firmy informowały o planowanych nowych produktach i mocach produkcyjnych. W porównaniu do listopada nastroje uległy obniżeniu, ale wciąż należą do najbardziej pozytywnych na przestrzeni ostatnich dwóch lat” – informuje S&P Global.

Producenci dostosowali moce produkcyjne do niższego obciążenia pracą, zmniejszając w grudniu liczbę zatrudnionych. Zatrudnienie spadło dziewiętnasty miesiąc z rzędu, ale w najwolniejszym tempie od czerwca. Również wolumeny środków produkcji spadały w tempie niższym od trendu obserwowanego w ciągu trwającego od 19 miesięcy spadku aktywności zakupowej.

Grudniowe dane wskazały na ponowny spadek średnich cen zakupu środków produkcji, ponieważ producenci ograniczyli zakupy i informowali o większej dostępności niektórych surowców. Tempo tego spadku było jednak jedynie marginalne. Z kolei ceny produktów spadły ósmy miesiąc z rzędu, co stanowi najdłuższą sekwencję obniżek od ponad ośmiu lat.

Za IV kwartał (w ujęciu kwartalnym) bowiem wskaźnik PMI wyniósł średnio 46,9 pkt i wynik ten był wyższy od wartości uzyskanych w II i III kwartale.

W całym 2023 roku wskaźnik PMI dla polskiego sektora przemysłowego kształtował się na poziomie 46,2 pkt – w całej 26-letniej historii badania tylko dwukrotnie odnotowano gorszy wynik. Było to w 2009 i 2001 roku, a w obu przypadkach wynik wyniósł wtedy 45,6 pkt.

Wartość wskaźnika przekraczająca 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a wynosząca poniżej tej wartości oznacza jej spadek.

Dla przypomnienia warto dodać wcześniejszą informację GUS o tym, że produkcja przemysłowa w listopadzie była niższa o 0,7 proc. w ujęciu rocznym, a w porównaniu do października wzrosła o 0,2 proc. Według Urzędu w okresie styczeń – listopad tego roku produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 1,4 proc. r/r.

Czytaj także: Fałszywy alarm? Co z kursem złotego?

rb