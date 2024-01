ING: Cel inflacyjny może zostać osiągnięty w 2026 r.

Osiągnięcie celu inflacyjnego, czyli 2,5 proc. +/- 1 pkt proc., może nastąpić w 2026 r., jeśli w całym 2024 r. polityka pieniężna będzie restrykcyjna - prognozują ekonomiści ING Banku Śląskiego. W tym roku - jak oceniają - istnieje przestrzeń „do niewielkich obniżek stóp: 25pb”. Inflacja średniorocznie wyniesie 5,5 proc. w 2024 r. lub niżej.

„W I poł. 2024 inflacja CPI spadnie poniżej 4 proc., a średnio wyniesie 5,5 proc. z ryzykiem w dół. Cel inflacyjny może zostać osiągnięty dopiero w 2026 i to przy założeniu utrzymywania restrykcyjnej polityki pieniężnej na przestrzeni 2024.” - czytamy w „Kurierze ekonomicznym ING: Prognozy na 2024 - nowe możliwości, stare wyzwania”.

„Widzimy pole do niewielkich obniżek stóp NBP: 25pb w 2024 i 75pb w 2025. Istnieje wiele argumentów zarówno przeciw obniżkom, jak i podwyżkom stóp. Argumenty przeciw obniżkom to podwyższony poziom inflacji, ożywienie aktywności gospodarczej, ekspansywna polityka fiskalna oraz mocne odbicie popytu na kredyt w sektorze gospodarstw domowych (m.in. w wyniku programu bezpieczny kredyt). Z kolei decyzja o zaostrzeniu polityki pieniężnej byłaby trudna do zakomunikowania po jesiennych decyzjach RPP, zwłaszcza w warunkach umacniającego się kursu złotego, spadającej inflacji oraz dużych obniżek, jakich spodziewamy się ze strony innych banków centralnych: 150 pb w USA, 75 pb w Eurolandzie, 375 pb na Węgrzech, 300 pb w Czechach oraz 150 bp w Rumunii. W takich warunkach NBP będzie trudno utrzymać niezmienione stopy bez dużej aprecjacji złotego” - czytamy dalej.