Jedna "wrzutka" i rolnicy mają problem z dostępem do kredytów

Do jednego „worka” wrzucono kredyty rolnicze z kredytami konsumenckimi, a to oznacza, że rolnik, który będzie chciał zaciągnąć kredyt ma być traktowany przez bank jak zwykły konsument. Efekt: są banki, które przestały przyjmować wnioski od rolników, a inne mocno ograniczyły ofertę – czytamy na portalu money.pl.

Powodem tej sytuacji – na co zwraca uwagę portal – jest „wrzutka” do ustawy lombardowej, która tym samym pozbawiła rolników dostępu do kredytów. A chodzi szczególnie o właścicieli tych dużych gospodarstw, produkujących dla mleczarń i zakładów przetwórczych. Trzeba wspomnieć, że jest nawet 300 tys.

„Banki różnie podchodzą do obsługi rolników na podstawie nowych przepisów. Niektóre całkowicie wstrzymały przyjmowanie wniosków kredytowych od rolników, inne obsługują ich w ograniczonym zakresie” - mówi Bartosz Kublik, wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP), cytowany przez money.pl

Jak czytamy, udzielanie kredytów wspomnianym gospodarstwom rolnym, jest jak finansowanie przedsiębiorców, czyli udzielanie kredytów obrotowych, inwestycyjnych czy leasingowych. Jednak przez zapisy w ustawie lombardowej zmieniono to w ten sposób, że rolnik, bez względu na skalę swojej produkcji, jest traktowany jak konsument.

Portal zwraca uwagę, że największym problemem jest finansowanie tzw. rolników towarowych. Tych, którzy produkują na dużą skalę, a jest to olbrzymia gałąź gospodarki.

Jego zdaniem „wrzucenie kredytów na działalność rolniczą do jednego worka z konsumenckimi dewastuje dobrze prosperujący w Polsce systemu finansowania rolnictwa".

