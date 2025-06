Rolnicy chcą własnego banku

Ministerstwo Rolnictwa, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, rozważa wprowadzenie dopłat do leasingu maszyn rolniczych dla producentów rolnych, ale pomysł budzi kontrowersje. Stowarzyszenie dla Powiatu apeluje, by zamiast dopłat uruchomić Państwowy Bank Rolny.

Zdaniem przedstawicieli organizacji, leasing – choć popularny – nie rozwiązuje kluczowych problemów polskich gospodarstw: braku stabilności, ryzyka spekulacyjnego i trudności w inwestowaniu bez własnego kapitału.

Jakie funkcje miałby pełnić Państwowy Bank Rolny?

A jakie funkcje miałby pełnić Państwowy Bank Rolny? Mógłby oferować: tani, długoterminowy, niskooprocentowany kredyt inwestycyjny – dostępny dla gospodarstw rodzinnych, z niskim oprocentowaniem i elastycznym okresem spłaty; leasing ziemi i maszyn bez pośredników, z pominięciem komercyjnych firm leasingowych.

