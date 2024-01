Pekin narzeka w Davos na brak zaufania

Premier Chin Li Qiang ogłosił we wtorek w Davos, że wzrost chińskiego PKB w 2023 r. to ok. 5,2 proc. i podkreślił potencjał chińskiej gospodarki dla inwestycji zagranicznych. Przemawiając podczas ceremonii otwarcia 54. Światowego Forum Ekonomicznego, Li bronił globalizacji i przestrzegał przed pogłębiającym się deficytem zaufania na świecie.

„Oczekuje się, że nasz wzrost PKB wyniesie ok. 5,2 proc., czyli więcej niż cel ok. 5 proc., który wyznaczyliśmy na początku ubiegłego roku” - powiedział Li.

„Inwestycje na chińskim rynku nie są ryzykiem, ale szansą” – przekonywał Li, podkreślając, że Chiny pozostają „mocno zaangażowane” w otwarcie swojej gospodarki i stworzą „sprzyjające warunki” do dzielenia się swoim potencjałem.

Deficyt zaufania ryzykiem dla wzrostu

Li ostrzegł liderów świata biznesu i finansów przed pogłębiającym się deficytem zaufania pomiędzy państwami, mówiąc, że jego brak zwiększa ryzyko dla globalnego wzrostu gospodarczego i pokojowego rozwoju. Wśród zaproponowanych przez niego sposobów zaradzenia temu trendowi jest wzmocnienie koordynacji polityki makroekonomicznej.

„W obliczu globalnych kryzysów, fragmentaryczne i oddzielne reakcje sprawią, że światowa gospodarka będzie jeszcze bardziej niestabilna” - zaznaczył.

W ocenie Li zdrowa konkurencja jest kluczem do wzmocnienia współpracy i innowacji, ale świat musi „usunąć bariery dla konkurencji i współpracować w zakresie strategii środowiskowych i międzynarodowej wymiany naukowej”.

O czym milczał Chińczyk?

Premier Chin nie wskazał żadnego państwa, choć Pekin w ostatnich latach toczy ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską szereg sporów handlowych, szczególnie w zakresie zaawansowanych technologii i czystej energii.

Li nie odniósł się podczas swojego przemówienia do wojen na Ukrainie i w Strefie Gazy.

Gospodarka Chin w ostatnim czasie zdradza oznaki osłabienia, więc Pekin zapewne wykorzysta tegoroczne forum w Davos, by rozmawiać o biznesie – prognozowała agencja AFP. W składzie delegacji chińskiej znaleźli się minister handlu i szef banku centralnego. Li spotka się we wtorek z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Wyczekiwane są także spotkania Li w kuluarach z przywódcami Bliskiego Wschodu i sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem.

Szczyt w Davos potrwa do piątku.

PAP, sek