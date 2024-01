Zmiany w podatkach wpłynęły na wpłaty dla OPP

W minionym roku podatnicy przekazali Organizacjom Pożytku Publicznego (OPP) 1,53 mld zł, a wysokość przeciętnej darowizny wyniosła 121 zł – szacują eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). Rok wcześniej wysokość tych wpłat, przekazanych organizacjom, wyniosła 1,114 mld zł.

Instytut zwraca uwagę na spadek liczby podatników (z 15,9 mln zł w 2022 r. do 12,6 mln w 2023 r.), którzy przekazali część swojego podatku na rzecz wspomnianych organizacji.

„Spadek ten jest bezpośrednio powiązany z wprowadzonymi zmianami w systemie podatkowym w 2022 r., obejmującymi obniżenie głównej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) z 17 proc. do 12 proc. i zwiększeniem kwoty wolnej od podatku. W rezultacie tych zmian, część podatników nie miała obowiązku zapłacenia należnego podatku, a tym samym nie mogła przekazać środków na OPP. Mimo to wzrost przekazywanej części podatku z 1 proc. do 1,5 proc. na rzecz OPP spowodował wzrost nominalnej wartości przekazanych środków o 37,2 proc.” – oceniają eksperci PIE

Według nich darowizny przekazywane na rzecz OPP najczęściej trafiają do dużych fundacji. Jak podają, do 100 najczęściej wybieranych organizacji trafia ok. 70 proc. przekazywanych darowizn.

„W latach 2020-2023 obserwowano tendencję, w której znacząca część środków koncentrowała się w rękach większych organizacji. Dane pokazują, że blisko 40 proc. całkowitej sumy przekazywanych darowizn trafiało do dziesięciu najbardziej wspieranych organizacji. Jeszcze bardziej zauważalne jest to w przypadku 100 najczęściej wybieranych organizacji, które łącznie otrzymywały około 70 proc. przekazanych środków” – czytamy w publikacji Instytutu.

Od 2022 r. kwota darowizny, pochodząca z podatku dochodowego PIT, została zwiększona z 1 proc. do 1,5 proc. należnego podatku. Oznacza to, że każdy podatnik może przekazać tę część podatku, która i tak trafiłaby do Skarbu Państwa, na wybraną przez siebie Organizację Pożytku Publicznego (OPP). Podatnik może wybrać spośród 9 266 organizacji.

