Min. Siekierski: Chcemy ograniczenia towarów z Ukrainy

Chcemy, żeby były wprowadzone istotne ograniczenia w napływie wrażliwych towarów z Ukrainy, w tym zboża, cukru, drobiu, jaj czy owoców miękkich, bo polscy rolnicy nie wytrzymają konkurencji - powiedział w środę w Słupnie pod Płockiem (Mazowieckie) minister rolnictwa Czesław Siekierski.

Szef resortu rolnictwa i rozwoju wsi spotkał się tam z rolnikami, którzy wcześniej, w ramach ogólnopolskiego protestu, w kawalkadzie ok. 200 ciągników i kombajnów, przejechali z pobliskiego Cekanowa, w tym drogą krajową nr 62. Podczas spotkania w Słupnie obecny był m.in. prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz oraz przedstawiciele NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Jeszcze przed spotkaniem Siekierski wspomniał o prowadzonych w ostatnich dniach rozmowach w Brukseli z przedstawicielami unijnymi, które dotyczyły m.in. nadmiernego napływu towarów ukraińskich na rynek europejski, co - jak podkreślił - najbardziej odczuwają kraje, które graniczą z Ukrainą. Przypomniał, że regulacje w tym zakresie zostały przyjęte po raz pierwszy w czerwcu 2022 r.

My nie chcemy się zgodzić na takie warunki liberalizacji, jakie były dotychczas. Chcemy, żeby były wprowadzone istotne ograniczenia w napływie wrażliwych towarów. To dotyczy zboża, cukru, drobiu, jaj, owoców miękkich, bo Polska i polscy rolnicy nie wytrzymają konkurencji w stosunku do rolnictwa ukraińskiego, gdzie jest ogromna skala produkcji - powiedział minister rolnictwa.