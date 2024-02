Cena paliwa wzrosła po cyberataku? Tak tłumaczą władze

Pięciokrotny wzrost cen benzyny, zapowiadany przez władze Kuby na 1 lutego, będzie opóźniony z powodu zagranicznego cyberataku – poinformowała w środę wiceminister gospodarki Mildrey Granadillo na zaledwie kilka godzin przed planowaną podwyżką.

„Na decyzję wpłynęło wystąpienie incydentu dotyczącego cyberbezpieczeństwa w systemach komputerowych do sprzedaży paliw, którego źródłem, jak ustalono, był wirus z zagranicy” – oświadczyła Granadillo w państwowej telewizji.

Wiceminister dodała, że podwyżki zostaną wprowadzone, ale nie podała konkretnej daty.

Podniesienie cen było zapowiadane

Władze Kuby zapowiedziały pod koniec grudnia podniesienie cen paliw i komunikacji publicznej oraz szereg innych kroków, które są według nich konieczne, by ograniczyć rosnący deficyt budżetowy.

Cena zwykłej benzyny na kubańskich stacjach miała wzrosnąć z 25 do 132 pesos za litr (0,21 do 1,1 dolara, licząc według oficjalnego kursu dla osób prywatnych) – podała agencja EFE. Dodatkowo utrudniłoby to życie mieszkańców tego ubogiego kraju.

Surowe sankcje i brak turystów

Rządzona autorytarnie karaibska wyspa pogrążona jest w kryzysie gospodarczym, który dodatkowo pogłębiają surowe amerykańskie sankcje i spadek zainteresowania turystów. Niezależne Kubańskie Obserwatorium Praw Człowieka (OCDH) szacuje, że ponad 88 proc. obywateli Kuby żyje w skrajnym ubóstwie.

Jak informuje Reuter niedobory paliwa doprowadziły w ostatnich dniach do wielogodzinnych przerw w dostawie energii elektrycznej na dużych obszarach wyspy, ale według państwowych mediów cyberatak nie wpłynął na dostawy paliwa używanego do wytwarzania prądu.

PAP/ as/