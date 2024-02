Producenci! UE: Naprawa zamiast wymiany produktów

Rada i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie dyrektywy, której przepisy ułatwią konsumentom ubieganie się o naprawę produktów zamiast ich wymiany na nowe. Klienci będą mogli zwracać się do producentów o naprawę np. pralek, odkurzaczy lub telefonów komórkowych, a ci nie będą mogli odmówić.

Klienci zwrócą się do producentów o naprawę

Dzięki osiągniętemu dzisiaj porozumieniu Europa dokonuje jasnego wyboru naprawy zamiast utylizacji. Ułatwiając naprawę wadliwych towarów, nie tylko dajemy nowe życie naszym produktom, ale także tworzymy dobrej jakości miejsca pracy, zmniejszamy ilość odpadów, ograniczamy naszą zależność od zagranicznych surowców i chronimy nasze środowisko - powiedziała w piątek Alexia Bertrand, belgijska sekretarz stanu ds. budżetu i ochrony konsumentów.

Już nie kupno nowego

Bardzo często, gdy odkurzacz, zmywarka, ekspres do kawy lub inny produkt zepsuje się lub jest uszkodzony, łatwiej jest go wyrzucić i kupić nowy niż oddawać do naprawy, zwłaszcza gdy wygasła gwarancja. Dyrektywa, którą współprawodawcy uzgodnili dzisiaj, stwarza zachęty dla konsumentów, aby przedłużyli żywotność produktu poprzez jego naprawę.

Aby to osiągnąć, wprowadza możliwość zwracania się przez konsumentów do producentów o naprawę tych produktów, które zgodnie z prawem UE nadają się do naprawy (na przykład pralek, odkurzaczy lub telefonów komórkowych).

Nowy formularz UE o naprawie

Dyrektywa wprowadzi europejski formularz informacji o naprawie, który osoby zajmujące się naprawami mogą zaoferować konsumentom, zawierający jasne informacje, takie jak warunki naprawy, czas zakończenia prac, ceny, produkty zamienne itp.

Europejska platforma internetowa z firmami

Powstanie też europejska platforma internetowa, ułatwiającą kojarzenie konsumentów z osobami zajmującymi się naprawami. Platforma będzie zawierać sekcje dotyczące każdego państwa członkowskiego, w których informacje będą pochodzić także z krajowych platform napraw, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Jednocześnie platformy krajowe będą miały możliwość umieszczania informacji na temat inicjatyw naprawczych prowadzonych przez społeczność.

12 mscy na naprawę produktu

Zaproponowano też przedłużenie o 12 miesięcy okresu odpowiedzialności sprzedawcy po naprawie produktu.

Porozumienie zobowiązuje producentów do udostępniania informacji dotyczących części zamiennych na ich stronach internetowych, udostępniania ich wszystkim podmiotom z sektora napraw za rozsądną cenę oraz zakazuje praktyk uniemożliwiających korzystanie z części zamiennych używanych lub wydrukowanych w 3D przez niezależne warsztaty.

Cena, która ma zachęcić do naprawy

Uzgodniony tekst wymaga od producentów dokonania niezbędnych napraw w rozsądnym terminie i, o ile usługa nie jest świadczona bezpłatnie, również za rozsądną cenę, aby zachęcić konsumentów do wyboru naprawy. Umowa utrzymuje jednak również prawo konsumentów do wyboru pomiędzy naprawą a wymianą wadliwego produktu w okresie odpowiedzialności sprzedawcy objętym gwarancją.

W przypadku wyboru przez konsumenta naprawy towaru okres odpowiedzialności sprzedawcy ulega przedłużeniu o 12 miesięcy od chwili doprowadzenia produktu do zgodności. Okres ten może zostać dodatkowo przedłużony przez państwa członkowskie, jeśli wyrażą taką wolę.

Tymczasowe porozumienie osiągnięte z Parlamentem Europejskim musi teraz zostać zatwierdzone i formalnie przyjęte przez obie instytucje.

pap, jb