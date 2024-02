Kolejna fatalna dla Polaków decyzja rządu Tuska

Jak już informowaliśmy w piątek 2 lutego rząd Donalda Tuska zamierza wycofać z TSUE polskie skargi na politykę klimatyczną Unii Europejskiej. W efekcie czekają nas chude lata pod znakiem podwyżek, drożyzny i wzrostu bezrobocia – wskazują politycy opozycji.

Rząd PiS zaskarżył do TSUE wprowadzenie przez Unię zakazu sprzedaży nowych pojazdów spalinowych od 2035 roku, politykę UE określającą krajowe cele w zakresie redukcji emisji CO2, zmiany w unijnych limitach emisji dwutlenku węgla, a także nowe cele, które miałyby polegać na zwiększeniu ochrony lasów, tak aby magazynowały więcej dwutlenku węgla. Teraz jak informuje niemiecki Reuters, powołując się informacje z kręgów rządowych, że rząd Donalda Tuska wycofa te zastrzeżenia. Niemcy nie kryją zadowolenia i piszą, że to zmiany wprowadzane przez „proeuropejski rząd”.

W uproszczeniu skutki tych decyzji obecnego rządu będą takie, że za 11 lat nie kupimy już nowego samochodu spalinowego, a w najbliższym czasie nasze rachunki za prąd i ogrzewanie drastycznie wzrosną.

Rząd zamierza zrezygnować też z wielkich wpływów do budżetu, które zapewniają dochody jednego z naszych największych państwowych przedsiębiorstw - Lasów Państwowych. Potężny kryzys czeka też jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi naszego przemysłu – branże meblarską. W ślad za tym pójdą zwolnienia i bezrobocie. Skorzystają na tym ci, którzy dziś nie są w stanie konkurować w tej dziedzinie z polskimi meblami – np. Niemcy.

Jak zauważa poseł Paweł Jabłoński, były wiceminister spraw zagranicznych, informacje te zostały niemal całkowicie przemilczane przez media głównego nurtu.

Prośba: udostępniajmy to, pokazujmy zwłaszcza znajomym głosującym na PO, Lewicę, Polskę 2050. Bo w ich mediach ta informacja nie jest mocno eksponowana. Pytajmy ich: 1. Czy o tym słyszeli? 2. Jak to sobie tłumaczą? Dawajmy im do myślenia – apeluje były wiceminister spraw zagranicznych.